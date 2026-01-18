Кошарац: Српска има одговор, опозицији и Шмиту пропао план

18.01.2026
11:00
Коментари:0
Члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац истакао је да опозиција у Републици Српској подржава крњи Уставни суд БиХ, који би да блокира институције Српске и заједно са нелегитимним Кристијаном Шмитом направи кризу у Српској, али јој је пропао план.
"Они би да бирају предсједника Републике Српске, да парализују Владу и да загосподаре Српском", навео је Кошарац на друштвеним мрежама.
Према његовим ријечима, опозиција и Шмит су исто.
"Но, ми имамо одговор. Опозицији је пропао план. Не би ме изненадило да данас напусте сједницу Народне скупштине Републике Српске", додао је он.
У Бањалуци ће данас бити одржана посебна сједница Народне скупштине о усвајању оставке предсједника Владе Саве Минића.
