Цвијановић: Спољна наметања су БиХ водила из кризе у кризу; Показала су се као катастрофална

Спољна наметања су БиХ водила из кризе у кризу. Показала су се као катастрофална и БиХ су претворили у заробљену државу, рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.
- Крајње је вријеме да домаће институције почну да функционишу у складу са демократским принципима - навела је Цвијановићева у објави на Инстаграму.
