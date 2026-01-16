Logo
Large banner

Проглашена "узбуна": Ваздух опасан по здравље грађана

Извор:

СРНА

16.01.2026

15:25

Коментари:

0
Проглашена "узбуна": Ваздух опасан по здравље грађана
Фото: Pexel/Johannes Plenio

Оперативни штаб општине Какањ донио је одлуку о проглашењу епизоде "узбуна" због великог загађења ваздуха и присуства честица штетних по здравље становништва.

Због изразито повећане концентрације загађујућих материја у ваздуху, на подручју општине Какањ примјењују се појачане интервентне мјере с циљем заштите здравља становништва и побољшања квалитета ваздуха, наведено је на страници општине Какањ.

Током епизоде "узбуна" ограничава се рад одређених производних процеса и котловница.

Ограничава се кориштење појединих врста сировина и горива с циљем смањења емисије штетних материја, забрањује рад индустријских и других објеката који у свом технолошком процесу користе чврста горива и тешка лож-уља, изузев постројења код којих је неопходан континуиран процес рада.

илу-спавање-10102025

Здравље

Једна уобичајена навика може скратити ваш живот

Планирано је увођење бесплатног јавног превоза на подручју за које је проглашена епизода "узбуна" и забрањује кретање моторних возила са нормом "евро три" и нижом на главним градским саобраћајницама.

Предложено је увођење онлајн наставе у основним и средњим школама, у складу са техничким и организационим могућностима образовних установа.

Општина Какањ позива грађане, привредне субјекте и институције на одговорно понашање и поштивање прописаних мјера, како би се заједнички допринијело заштити здравља и унапређењу квалитета ваздуха, наведено је у саопштењу.

Подијели:

Тагови:

Какањ

zagađenje vazduha

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Једна уобичајена навика може скратити ваш живот

Здравље

Једна уобичајена навика може скратити ваш живот

20 мин

0
Минић: Привржени даљем јачању Српске

Република Српска

Минић: Привржени даљем јачању Српске

20 мин

0
Ноге су вам увијек хладне? Испробајте четири природна рјешења за лошу циркулацију

Савјети

Ноге су вам увијек хладне? Испробајте четири природна рјешења за лошу циркулацију

30 мин

0
Посебна сједница о оставци Минића у недјељу

Република Српска

Посебна сједница о оставци Минића у недјељу

25 мин

0

Више из рубрике

Бивши директор Дома пензионера у Тузли и његова сарадница остају у притвору

БиХ

Бивши директор Дома пензионера у Тузли и његова сарадница остају у притвору

2 ч

0
Хасановић поново потписује умјесто Амиџића: ЦИК-у 600.000 КМ за понављање избора у Српској

БиХ

Хасановић поново потписује умјесто Амиџића: ЦИК-у 600.000 КМ за понављање избора у Српској

6 ч

2
Цвијановић: Нема успјеха док умјесто дијалога влада наметнута сила

БиХ

Цвијановић: Нема успјеха док умјесто дијалога влада наметнута сила

6 ч

0
Род Благојевић

БиХ

Благојевић: Ускоро би могле да буду откривене везе и покренуте истраге о утицају "Муслиманске браће" у БиХ

7 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

15

38

Развалили расхладну витрину и однијели безалкохолна пића

15

28

Бившој партнерки рекао ''да ће јој просути мозак'', па је убо ножем у врат

15

25

Проглашена "узбуна": Ваздух опасан по здравље грађана

15

18

Минић: Привржени даљем јачању Српске

15

18

Једна уобичајена навика може скратити ваш живот

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner