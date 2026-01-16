Проглашена "узбуна": Ваздух опасан по здравље грађана

Извор:
Оперативни штаб општине Какањ донио је одлуку о проглашењу епизоде "узбуна" због великог загађења ваздуха и присуства честица штетних по здравље становништва.
Због изразито повећане концентрације загађујућих материја у ваздуху, на подручју општине Какањ примјењују се појачане интервентне мјере с циљем заштите здравља становништва и побољшања квалитета ваздуха, наведено је на страници општине Какањ.
Током епизоде "узбуна" ограничава се рад одређених производних процеса и котловница.
Ограничава се кориштење појединих врста сировина и горива с циљем смањења емисије штетних материја, забрањује рад индустријских и других објеката који у свом технолошком процесу користе чврста горива и тешка лож-уља, изузев постројења код којих је неопходан континуиран процес рада.
Планирано је увођење бесплатног јавног превоза на подручју за које је проглашена епизода "узбуна" и забрањује кретање моторних возила са нормом "евро три" и нижом на главним градским саобраћајницама.
Предложено је увођење онлајн наставе у основним и средњим школама, у складу са техничким и организационим могућностима образовних установа.
Општина Какањ позива грађане, привредне субјекте и институције на одговорно понашање и поштивање прописаних мјера, како би се заједнички допринијело заштити здравља и унапређењу квалитета ваздуха, наведено је у саопштењу.
