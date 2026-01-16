Logo
Ноге су вам увијек хладне? Испробајте четири природна рјешења за лошу циркулацију

Крстарица

16.01.2026

15:08

Ноге су вам увијек хладне? Испробајте четири природна рјешења за лошу циркулацију
Фото: Cats Coming/Pexels

Хладне ноге могу бити посљедица слабијег протока крви, недостатка физичке активности, па чак и одређених здравствених стања. Зато се намеће кључно питање: како се изборити са слабом циркулацијом и стално хладним ногама?

Слојевито облачење, топли напици, вунена одјећа, удобна непропусна обућа не помажу?

Пређите на биљна рјешења!

Бијели лук

Подстиче циркулацију, а најбоље га је јести сировог, али можете га додавати и салатама, чорбама, печењима, риби…

Љуте папричице

Одличан штит против прехлада, а подижу и температуру. У Италији и Кини посебно их користе за бољу циркулацију. У неким хладнијим областима људи у ципеле и чарапе убацују мало мљевене љуте папричице да би се ослободили осјећаја хладних ногу. Најбоље је да, као они, поспете мало мљевене кајенске папричице по ногама и обучете топле памучне чарапе, па тек онда чизме.

Цимет

Цимет добро дјелује против згрушавања крви и зато је одличан за бољу циркулацију. Уврстите га у топле напитке, али и у кексиће и јутарње пахуљице.

Ђумбир

Најбољи “гријач” међу чајевима је свакако ђумбир. Можете направити и купку, тако сто прво сипате кашику мљевеног ђумбира (или 200 гр сјецканог свјежег ђумбира) у 2 литре воде и ставите на шпорет да прокува. Скините са шпорета, па оставите поклопљено 15 минута, па проциједите и додајте у каду са топлом водом. Чај је, такође, одличан “гријач”, а можете га комбиновати са лимуном за бољи укус.

Ноге су вам увијек хладне, а циркулација лоша – то није само пролазна непријатност, већ знак да тијело тражи пажњу. Ако слојевито облачење, топли напици и вунена одећа не помажу, природа нуди моћна решења. Бели лук, љуте папричице, цимет и ђумбир нису само зачини, већ прави савезници у борби против слабог протока крви и осјећаја хладноће. Њихова способност да подстакну циркулацију, загреју организам и ојачају отпорност чини их једноставним, а дјелотворним избором.

Уврстите их у свакодневну исхрану или мале ритуале и примјетићете да хладне ноге постају прошлост. Брига о циркулацији значи брига о виталности цијелог тијела – а биљни “грејачи” су најприроднији начин да се та равнотежа поврати.

cirkulacija

