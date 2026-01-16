Хапшење у БиХ: Пронађено 2,6 килограма дроге, крио је у кутији за кекс

16.01.2026
15:00
Коментари:0
Припадници Полицијске станице Добој Југ ухапсили су данас, 16. јануара Б.А. (31) из овог мјеста, код кога су током претреса пронашли 2,6 kg амфетамина (спид), коју је, између осталог, крио у кутији за кекс.
Полиција у Добој Југу је предузимајући мјере и радње на превенирању посједовања и неовлаштене производње и стављања у промет опојних дрога, дошла до сазнања о незаконитим активностима Б.А. из Добој Југа.
Како наводе, у складу са прикупљеним информацијама и сазнањима, а на основу наредбе Општинског суда у Тешњу, данас су у јутарњим часовима полицијски тимови претресли стан и заједничке просторије које користи наведени, које се налазе у насељеном мјесту Матузићи, општина Добој Југ, те возило.
"Извршеним претресом, пронађено је укупно 2.600 грама прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу амфетамин (спеед) и једна дигитална вага за прецизна мјерења", стоји у саопштењу МУП-а Зеничко-добојског кантона.
Свијет
Драма у ваздуху: "Блек хок" се срушио
Додају да ће спорна материја бити изузета те бити предмет потребних вјештачења, те ће бити кориштена као доказни материјал у даљњем поступку.
"Приликом претреса, Б.А. је ухапшен и над њим је заведена криминалистичка обрада због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога", појаснили су.
Након криминалистичке обраде и прикупљених доказа и обавјештења, осумњичени Б.А. ће током сутрашњег дана, уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу и откривању извршиоца, бити предат у надлежност и даљње поступање Кантоналног тужилаштва Зеничко-добојског кантона.
Свијет
46 мин0
Свијет
54 мин0
Република Српска
59 мин0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
15
38
15
28
15
25
15
18
15
18
Тренутно на програму