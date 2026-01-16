Logo
Хапшење у БиХ: Пронађено 2,6 килограма дроге, крио је у кутији за кекс

16.01.2026

15:00

Фото: Pexels

Припадници Полицијске станице Добој Југ ухапсили су данас, 16. јануара Б.А. (31) из овог мјеста, код кога су током претреса пронашли 2,6 kg амфетамина (спид), коју је, између осталог, крио у кутији за кекс.

Полиција у Добој Југу је предузимајући мјере и радње на превенирању посједовања и неовлаштене производње и стављања у промет опојних дрога, дошла до сазнања о незаконитим активностима Б.А. из Добој Југа.

Како наводе, у складу са прикупљеним информацијама и сазнањима, а на основу наредбе Општинског суда у Тешњу, данас су у јутарњим часовима полицијски тимови претресли стан и заједничке просторије које користи наведени, које се налазе у насељеном мјесту Матузићи, општина Добој Југ, те возило.

"Извршеним претресом, пронађено је укупно 2.600 грама прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу амфетамин (спеед) и једна дигитална вага за прецизна мјерења", стоји у саопштењу МУП-а Зеничко-добојског кантона.

Додају да ће спорна материја бити изузета те бити предмет потребних вјештачења, те ће бити кориштена као доказни материјал у даљњем поступку.

"Приликом претреса, Б.А. је ухапшен и над њим је заведена криминалистичка обрада због сумње да је починио кривично д‌јело неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога", појаснили су.

Након криминалистичке обраде и прикупљених доказа и обавјештења, осумњичени Б.А. ће током сутрашњег дана, уз Извјештај о почињеном кривичном д‌јелу и откривању извршиоца, бити предат у надлежност и даљње поступање Кантоналног тужилаштва Зеничко-добојског кантона.

