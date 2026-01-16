Драма у ваздуху: "Блек хок" се срушио

Извор:
Хеликоптер израелске војске срушио се јутрос у близини стамбених објеката у подручју Гуш Ецион на Западној обали, саопштиле су Израелске одбрамбене снаге (ИДФ).
Снимци са мјеста догађаја приказују како хеликоптер пада из ваздуха прије него што се срушио у близини кућа.
Инцидент се догодио током покушаја извлачења војног хеликоптера који је раније био приморан на ванредно слијетање.
Према наводима ИДФ-а, хеликоптер "Блек Хок" је у уторак морао принудно да слети због неповољних временских услова.
🚨 Incident in the Israeli Air Force: helicopter crashes due to cable failure mid-air— NEXTA (@nexta_tv) January 16, 2026
A military Yanshuf helicopter (Israel’s version of the UH-60 Black Hawk) crashed after a transport cable snapped while airborne, the Israeli Air Force said.
No injuries were reported. The… pic.twitter.com/EhCl7dHUUP
Током операције, траке којима је "Блек Хок" био причвршћен за доњи део другог хеликоптера су попустиле, због чега је летјелица испала.
Израелска војска је потврдила да нико није повријеђен, али је инцидент изазвао забринутост због близине мјеста пада насељеним подручјима.
Након несреће, командант израелског ратног ваздухопловства, генерал-мајор Томер Бар, наредио је формирање војне истражне комисије која ће утврдити околности квара система за вучу и самог пада хеликоптера.
