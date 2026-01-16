Извор:
Б92
16.01.2026
11:27
У Бјелорусији је почела изненадна инспекција Оружаних снага.
Провјера се врши по налогу предсједника Александра Лукашенка, саопштио је Савјет безбједности Бјелорусије.
- По налогу предсједника почела је свеобухватна провјера Оружаних снага. Она ће бити комплексна и имаће неколико етапа - навео је секретар Савјета безбједности Александар Волфович, преноси агенција Белта.
Волфович је додао да се у оквиру провјере у обзир узима и искуство Специјалне војне операције. Између осталог, инспекција ће се фокусирати на питања заштите војних јединица и супротстављања савременом оружју, посебно беспилотним летјелицама.
