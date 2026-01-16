Logo
Изненадна инспекција Оружаних снага

Извор:

Б92

16.01.2026

11:27

Коментари:

Фото: Tanjug / AP

У Бјелорусији је почела изненадна инспекција Оружаних снага.

Провјера се врши по налогу предсједника Александра Лукашенка, саопштио је Савјет безбједности Бјелорусије.

- По налогу предсједника почела је свеобухватна провјера Оружаних снага. Она ће бити комплексна и имаће неколико етапа - навео је секретар Савјета безбједности Александар Волфович, преноси агенција Белта.

Волфович је додао да се у оквиру провјере у обзир узима и искуство Специјалне војне операције. Између осталог, инспекција ће се фокусирати на питања заштите војних јединица и супротстављања савременом оружју, посебно беспилотним летјелицама.

Bjelorusija

