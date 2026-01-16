Logo
Палили аутомобиле полицајаца: Приведени тинејџери који су дјеловали под налогом Кијева

16.01.2026

10:18

ФСБ, федерална служба безбједности Русије
Фото: screenshot

Федерална служба безбједности Русије привела је четворицу тинејџера који су по налогу украјинских специјалних служби палили аутомобиле припадника органа реда и подметали пожаре у просторијама тржних центара.

"Федерална служба безбједности РФ, у сарадњи са Истражним комитетом РФ и Министарством унутрашњих послова Русије, спречила је у Московском региону и Чувашкој Републици дјеловање четворице тинејџера узраста од 15 до 17 година, који су по налогу украјинских специјалних служби палили аутомобиле запослених у органима реда и подметали пожаре у просторијама тржних центара", наводи се у саопштењу ФСБ-а.

Како је утврдила истрага, осумњичени су у групама за упознавање на друштвеним мрежама комуницирали са дјевојкама, на чији захтев су прослеђивали координате локација школа, тржних центара и адреса становања. Њих су након тога контактирали лажни припадници руских органа реда, саопштивши им да су достављене координате коришћене од стране Оружаних снага Украјине за планирање напада беспилотним летјелицама.

"Како би избјегли кривичну одговорност за помагање непријатељу, били су приморани на извршење незаконитих радњи под изговором да се наводно спроводи провера антитерористичке заштићености објеката мета планираних напада", наводи се даље у саопштењу.

Истражни комитет Русије покренуо је кривичне поступке против осумњичених за терористички напад и намјерно уништавање или оштећење имовине.

Украјина

Русија

