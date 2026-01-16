Тешка несрећа на магистралном путу: Возач погинуо на мјесту

Извор:
Кликс
16.01.2026
09:48
Коментари:0
Једна особа је погинула у тешкој саобраћајној несрећи на магистралном путу М-17 код Маглаја.
Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова ЗДК су за Кликс изјавили да се несрећа догодила око 8:45 сати. да је учествовало једно путничко и једно теретно моторно возило те да се несрећа догодила на излазу из тунела Сикола 2 у правцу Жепча.
Возач путничког возила је погинуо на мјесту несреће док је сувозач с видним повредама превезен у Хитну помоћ на указивање помоћи.
У току је тотална обустава саобраћаја те се возила преусмјеравају кроз Маглај док је у току увиђај на магистралном путу М-17.
