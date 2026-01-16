Logo
Large banner

Тешка несрећа на магистралном путу: Возач погинуо на мјесту

Извор:

Кликс

16.01.2026

09:48

Коментари:

0
Тешка несрећа на магистралном путу: Возач погинуо на мјесту
Фото: Viber grupe

Једна особа је погинула у тешкој саобраћајној несрећи на магистралном путу М-17 код Маглаја.

Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова ЗДК су за Кликс изјавили да се несрећа догодила око 8:45 сати. да је учествовало једно путничко и једно теретно моторно возило те да се несрећа догодила на излазу из тунела Сикола 2 у правцу Жепча.

Возач путничког возила је погинуо на мјесту несреће док је сувозач с видним повредама превезен у Хитну помоћ на указивање помоћи.

У току је тотална обустава саобраћаја те се возила преусмјеравају кроз Маглај док је у току увиђај на магистралном путу М-17.

Подијели:

Таг:

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Србија

Тежак удес на аутопуту "Милош Велики", сударило се више возила

2 ч

0
ЕУ мијења правила пријема нових чланица?

Свијет

ЕУ мијења правила пријема нових чланица?

2 ч

0
Ковачевић: Божићни пријем српског члана Предсједништва БиХ потврда угледа Српске у цијелом свијету

Република Српска

Ковачевић: Божићни пријем српског члана Предсједништва БиХ потврда угледа Српске у цијелом свијету

2 ч

1
Небензја: Вријеме је да САД престану да изигравају међународног судију

Свијет

Небензја: Вријеме је да САД престану да изигравају међународног судију

2 ч

0

Више из рубрике

Хорор: Док је касапио баку пред унуком, монструм урлао језиву пријетњу; Саслушани свједоци из зграде

Хроника

Хорор: Док је касапио баку пред унуком, монструм урлао језиву пријетњу; Саслушани свједоци из зграде

3 ч

0
Потресна исповијест брутално претучене Дејане: Не видим на једно око, сањам га сваке ноћи

Хроника

Потресна исповијест брутално претучене Дејане: Не видим на једно око, сањам га сваке ноћи

14 ч

0
Пожар на Влашићу, гори викендица

Хроника

Пожар на Влашићу, гори викендица

15 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Саобраћајна незгода на Туњицама, повријеђен пјешак

17 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

12

25

Алкараз пред камерама морао да објасни зашто је уручио отказ легенди

12

07

Генерација З све чешће даје отказ: Ево колико се просјечно задрже на једном радном мјесту

11

59

Орбан: Клађење лидера ЕУ на побједу Украјине над Русијом се неће исплатити

11

55

Увођење квота на извоз гвожђа и челика у Србију: Спољнотрговинска комора тражи хитну реакцију

11

53

Дино Скоруп поново у дресу ФК Борац

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner