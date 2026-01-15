Пожар на Влашићу, гори викендица

15.01.2026
20:44
Коментари:0
На планини Влашић се вечерас запалила викендица.
На снимку са лица мјеста се види како на поменутом објекту гори кров.
Како сазнају Независне, чекају се ватрогасци, који треба да интервенишу на гашењу пожара.
Најновије
Најчитаније
22
04
22
03
22
02
21
45
21
45
Тренутно на програму
20:00
Лото, Лутрија Србије
лото
20:10
Плава књига С01 ЕП10 (12+)
серијски програм
21:00
Одметница ЕП47 (12+)
серијски програм
22:00
Загонетни случајеви доктора Блејка С05 ЕП06 ( 12+)
серијски програм
23:00
Повратак кући С01 ЕП07 (12+)
серијски програм