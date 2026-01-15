Logo
Пожар на Влашићу, гори викендица

15.01.2026

20:44

Пожар на Влашићу, гори викендица
Фото: Независне новине

На планини Влашић се вечерас запалила викендица.

На снимку са лица мјеста се види како на поменутом објекту гори кров.

Како сазнају Независне, чекају се ватрогасци, који треба да интервенишу на гашењу пожара.

