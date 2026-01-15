Logo
Саобраћајна незгода на Туњицама, повријеђен пјешак

АТВ

15.01.2026

19:19

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Једна особа повријеђена је данас у саобраћајној незгоди у бањалучком насељу Туњице, саопштено је из ПУ Бањалука.

Како наводе из полиције, незгода се догодила око 17:45 часова, а у истој су учествовали ауди и пјешак који је задобио тјелесне повреде.

Повријеђеном се на УКЦ-у Републике Српске указује љекарска помоћ.

"О наведеном је обавјештен дежурни тужилац ОЈТ Бањалука који ће изаћи на лице мјеста те заједно са полицијским службеницима ПС за БС Бања Лука извршити увиђај", наводе из полиције.

Саобраћајна незгода

Бањалука

