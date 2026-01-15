Саобраћајна незгода на Туњицама, повријеђен пјешак

Извор:
15.01.2026
Једна особа повријеђена је данас у саобраћајној незгоди у бањалучком насељу Туњице, саопштено је из ПУ Бањалука.
Како наводе из полиције, незгода се догодила око 17:45 часова, а у истој су учествовали ауди и пјешак који је задобио тјелесне повреде.
Повријеђеном се на УКЦ-у Републике Српске указује љекарска помоћ.
"О наведеном је обавјештен дежурни тужилац ОЈТ Бањалука који ће изаћи на лице мјеста те заједно са полицијским службеницима ПС за БС Бања Лука извршити увиђај", наводе из полиције.
