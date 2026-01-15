У Бијељини ухапшен Ибрахим Бешлић, пронађено 220 грама кокаина

Извор:
АТВ
15.01.2026
11:49
Коментари:2
Бијељинска полиција ухапсила је јуче Ибрахима Бешлића код којег је приликом контроле пронађено 220 грама кокаина, сазнаје АТВ.
"Полицијски службеници Полицијске управе Бијељина, 14.01.2026. године у оквиру оперативних активности усмјерених на спречавање и откривање кривичних дјела из области злоупотребе опојних дрога лишили су слободе лице иницијала И.Б. из Бијељине, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело Неовлаштена производња и промет опојних дрога", саопштено је из полиције.
На основу Наредбе Окружног суда у Бијељини, а уз претходну сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, извршен је претрес на двије локације и претрес возила, којом приликом је пронађено и привремено одузето: више пвц пакета у којима се налази бијела прашкаста материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „кокаин“ укупне масе 221 грам, електрични дресер за псе, један ометач за видеонадзор, два мобилна телефона, као и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку.
Након документовања предмета против лица И.Б. Окружном јавном тужилаштву Бијељина биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу.
Најновије
Најчитаније
13
04
12
54
12
27
12
20
12
15
Тренутно на програму