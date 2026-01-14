Logo
Large banner

Туча у сарајевском насељу, интервенисала полиција

14.01.2026

17:29

Коментари:

0
Туча у Сарајеву
Фото: YouTube/Screenshot/crna-hronika

У сарајевском насељу Грбавица данас, 14. јануара, дошло је до сукоба више особа.

Из Оперативног центра МУП-а КС навели су да је полиција запримила дојаву о нарушавању јавног реда и мира, након чега су полицијски службеници одмах упућени на терен.

Владика Сергије

Друштво

Епископ Сергије: Jади Мустафе Церића

- Запримили смо дојаву да је дошло до нарушавања јавног реда и мира од стране више лица. Полицијски службеници су изашли на мјесто догађаја, обишли комплетан терен, али нису затекли никога. Могуће је да се инцидент догодио непосредно прије доласка полиције, али на мјесту догађаја нисмо затекли учеснике - казали су из Оперативног центра МУП-а КС.

На снимку који је објавила страница Црна хроника види се група особа како користи палице и пиротехничка средства током сукоба.

Подијели:

Тагови:

Сарајево

Туча

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Chat GPT ČET GPT

Наука и технологија

Кина уводи строга правила за АИ четботове

2 ч

0
Трамп: Данска треба да напусти Гренланд

Свијет

Трамп: Данска треба да напусти Гренланд

2 ч

0
Земљотрес 2,6 степени код Љубиња

Република Српска

Земљотрес 2,6 степени код Љубиња

2 ч

0
Путин и Лула разговарали о ситуацији у Венецуели

Свијет

Путин и Лула разговарали о ситуацији у Венецуели

2 ч

0

Више из рубрике

Посвађао се с оцем, па се бацио под камион

Хроника

Посвађао се с оцем, па се бацио под камион

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Петоро ухапшених због напада на радника пумпе и крађе

2 ч

0
Кључни налаз у случају Данке Илић стигао у тужилаштво

Хроника

Кључни налаз у случају Данке Илић стигао у тужилаштво

4 ч

0
Шумокрадице пуцале на полицију и возача грталице

Хроника

Шумокрадице пуцале на полицију и возача грталице

4 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

19

43

Што сте се гријали, гријали сте се: Бањалуку чека зима на 19 степени

19

35

Ћуте, сједе и примају плату - тако је појединим народним посланицима

19

34

Ову ствар извадите из новчаника: Привлачи биједу и сиромаштво

19

23

Више цијене партиципације у Српској

19

20

Хоће ли посланици подржати опорезивање игара на срећу?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner