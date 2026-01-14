Туча у сарајевском насељу, интервенисала полиција

14.01.2026
У сарајевском насељу Грбавица данас, 14. јануара, дошло је до сукоба више особа.
Из Оперативног центра МУП-а КС навели су да је полиција запримила дојаву о нарушавању јавног реда и мира, након чега су полицијски службеници одмах упућени на терен.
- Запримили смо дојаву да је дошло до нарушавања јавног реда и мира од стране више лица. Полицијски службеници су изашли на мјесто догађаја, обишли комплетан терен, али нису затекли никога. Могуће је да се инцидент догодио непосредно прије доласка полиције, али на мјесту догађаја нисмо затекли учеснике - казали су из Оперативног центра МУП-а КС.
На снимку који је објавила страница Црна хроника види се група особа како користи палице и пиротехничка средства током сукоба.
