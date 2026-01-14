Logo
Земљотрес 2,6 степени код Љубиња

Извор:

СРНА

14.01.2026

17:08

Земљотрес 2,6 степени код Љубиња
Фото: Pixabay

Земљотрес јачине 2,6 степени Рихтерове скале регистрован је данас са епицентром осам километара југоисточно од Љубиња, објавио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.

Потрес је био на шест километара дубине, а осјетио се и у другим околним општинама у Херцеговини.

Према подацима ЕМСЦ, земљотрес се осјетио у 16.08 часова.

Ljubinje

Земљотрес

