Земљотрес 2,6 степени код Љубиња

Извор:
СРНА
14.01.2026
17:08
Земљотрес јачине 2,6 степени Рихтерове скале регистрован је данас са епицентром осам километара југоисточно од Љубиња, објавио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.
Потрес је био на шест километара дубине, а осјетио се и у другим околним општинама у Херцеговини.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 33 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) January 14, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/wq7qao1IbX
Према подацима ЕМСЦ, земљотрес се осјетио у 16.08 часова.
