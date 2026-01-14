Преминуо ратни старјешина ВРС Вељко Брајић

14.01.2026
15:43
Коментари:0
У Добоју је преминуо ратни старјешина Војске Републике Српске Вељко Брајић.
Остаће упамћен као човјек који је свој живот посветио војничкој части, одговорности и љубави према свом народу.
Друштво
Прошла година међу три најтоплије
"Његов пут обиљежили су храброст, постојаност и оданост саборцима, а његово дјело остаје као трајан подсјетник да част и поштење ни у најтежим временима не губе своју вриједност ", саопштено је из Градске борачке организације у Добоју.
Датум и мјесто сахране и комеморације биће накнадно објављени.
Друштво
53 мин0
Друштво
58 мин0
БиХ
58 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч1
Република Српска
5 ч2
Најновије
Најчитаније
16
25
16
16
16
16
16
11
16
06
Тренутно на програму