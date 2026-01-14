Logo
Преминуо ратни старјешина ВРС Вељко Брајић

14.01.2026

15:43

Фото: Pixabay

У Добоју је преминуо ратни старјешина Војске Републике Српске Вељко Брајић.

Остаће упамћен као човјек који је свој живот посветио војничкој части, одговорности и љубави према свом народу.

Друштво

Прошла година међу три најтоплије

"Његов пут обиљежили су храброст, постојаност и оданост саборцима, а његово дјело остаје као трајан подсјетник да част и поштење ни у најтежим временима не губе своју вриједност ", саопштено је из Градске борачке организације у Добоју.

Датум и мјесто сахране и комеморације биће накнадно објављени.

Војска Републике Српске

