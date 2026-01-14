Генерал Младић прославио Божић у капели притворске јединице

Извор:
СРНА
14.01.2026
11:01
Генерал Ратко Младић, чије је здравствено стање и даље лоше, прославио је Божић у капели у хашкој притворској болници, уз литургију и са духовником хашких оптуженика Војиславом Билбијом, рекао је његов син Дарко Младић.
Дарко Младић је навео да генерал није имао значајније празничне активности, осим божићне литургије, на коју су га довезли у колицима јер је везан за кревет.
- Тамо имају једну малу капелу и ту је била литургија. Заједно су пресекли божићни колач. То је било једино што је била нека врста прославе на Божић, једино неко од обиљежавања празника тамо, али најважније у сваком случају - рекао је Дарко.
Када је ријеч о здравственом стању генерала, Дарко каже да је стање стандардно лоше.
Напоменуо је да је истекло вријеме за одговор на ранији захтјев за пуштање на слободу генерала Младића због болести, нагласивши да из хашког Механизма, насљедника Хашког трибунала, нису одговорили.
- Били су дужни да одговоре, али видите што се тиче мог оца, правила се мијењају у ходу. За њега правила не важе. Против њега се доносе одлуке без икаквог основа, за њега се измишљају нова правила. Надамо се да ће само моћи да се одржи до неког бољег тренутка - рекао је Дарко Младић за Срну.
Бивши командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић ухапшен је 26. маја 2011. године у Србији и изручен Хашком трибуналу, гдје је осуђен на доживотну казну затвора за наводне ратне злочине у БиХ.
Током боравка у притвору је више пута лијечен у хашкој болници због тешких здравствених проблема, укључујући операцију на срцу током које му је уграђен стент, а више од годину дана лежи непокретан у хашкој притворској болници.
