Цвијановић: Суд забрањује да се заједничким називају институције у којима раде три народа

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је данас да је БиХ "најекстремнији примјер изградње државе/нације, у којем неизабрани страни бирократа доноси законе умјесто домаћег парламента, а Уставни суд забрањује да зовеш заједничким институције у којима раде Срби, Хрвати, Бошњаци и остали грађани".
"ОМГ. Замисли суд који забрањује да институције зовеш заједничким, што значи да припадају свима, и то још радиш у вишенационалној, мултиетничкој заједници каква је БиХ. Тако изгледа "заједнички" живот у БиХ, која је најекстремнији примјер изградње државе/нације, у којем неизабрани страни бирократа доноси законе умјесто домаћег парламента, а Уставни суд забрањује да зовеш заједничким институције у којима раде Срби, Хрвати, Бошњаци и остали грађани", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс, реагујући на наводе федералних медија да свјесно крше одредбе Уставног суда БиХ тиме што институције на нивоу БиХ назива заједничким институцијама.
Она каже да у Сарајеву још позивају тужилаштво да на то реагује.
"Има још безброј примјера овог шизофреног амбијента", навела је Цвијановићева.
