Logo
Large banner

Минић: Јединство и саборност - темељ снаге Срба

13.01.2026

15:52

Коментари:

0
Минић: Јединство и саборност - темељ снаге Срба
Фото: АТВ

Јединство и саборност су темељ снаге српског народа и сигуран пут ка његовој будућности, изјавио је премијер Републике Српске Саво Минић након разговора са Његовим преосвештенством епископом бихаћко-петровачким и рмањским Сергијем.

Минић је навео да је данас са епископом Сергијем разговарао о значају улоге Српске православне цркве у очувању националног и духовног идентитета српског народа.

Eпископ Сергиј

Република Српска

Додик са епископом Сергијем: СПЦ кроз вијекове остаје један од најчвршћих ослонаца нашег народа

"Током сусрета потврдили смо опредијељеност Републике Српске и Српске православне цркве за заједништво, међусобно поштовање и сарадњу, као и спремност да се та сарадња настави у интересу народа и општег добра", објавио је Минић на друштвеној мрежи "Инстаграм".

Подијели:

Таг:

Саво Минић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Цвијановић поручила Церићу: Босанска православна црква никада није и никада неће постојати

Република Српска

Цвијановић поручила Церићу: Босанска православна црква никада није и никада неће постојати

1 ч

1
Додик са епископом Сергијем: СПЦ кроз вијекове остаје један од најчвршћих ослонаца нашег народа

Република Српска

Додик са епископом Сергијем: СПЦ кроз вијекове остаје један од најчвршћих ослонаца нашег народа

1 ч

2
Ковић: Хришћанство у БиХ много старије од ислама

Република Српска

Ковић: Хришћанство у БиХ много старије од ислама

1 ч

0
Savo Minic Vlada Republike Srpske

Република Српска

Влада Српске: 147,7 милиона КМ за приоритетне пројекте у 2026. години

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

30

У којим градовима Српске се организује дочек православне Нове године?

16

30

Све саобраћајнице у Источном Старом Граду проходне

16

25

Сипајте у посуду један састојак и ријешите се влаге из дома заувијек

16

16

Цијене сребра и злата на рекордном нивоу

16

12

Харају обољења слична грипу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner