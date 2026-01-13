Минић: Јединство и саборност - темељ снаге Срба

13.01.2026
Јединство и саборност су темељ снаге српског народа и сигуран пут ка његовој будућности, изјавио је премијер Републике Српске Саво Минић након разговора са Његовим преосвештенством епископом бихаћко-петровачким и рмањским Сергијем.
Минић је навео да је данас са епископом Сергијем разговарао о значају улоге Српске православне цркве у очувању националног и духовног идентитета српског народа.
"Током сусрета потврдили смо опредијељеност Републике Српске и Српске православне цркве за заједништво, међусобно поштовање и сарадњу, као и спремност да се та сарадња настави у интересу народа и општег добра", објавио је Минић на друштвеној мрежи "Инстаграм".
