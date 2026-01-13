Logo
Large banner

Додик са епископом Сергијем: СПЦ кроз вијекове остаје један од најчвршћих ослонаца нашег народа

13.01.2026

15:28

Коментари:

2
Додик са епископом Сергијем: СПЦ кроз вијекове остаје један од најчвршћих ослонаца нашег народа
Фото: Milorad Dodik/X

Увијек је част и радост разговарати са Његовим преосвештенством, епископом бихаћко-петровачким и рмањским Сергијем, у духу пријатељства, узајамног поштовања и искреног разумијевања, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Српска православна црква кроз вијекове остаје један од најчвршћих ослонаца нашег народа, духовни стуб који га је сачувао и оснажио да истраје упркос бројним историјским искушењима", навео је Додик на Иксу.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Ковић: Хришћанство у БиХ много старије од ислама

Република Српска

Ковић: Хришћанство у БиХ много старије од ислама

1 ч

0
Savo Minic Vlada Republike Srpske

Република Српска

Влада Српске: 147,7 милиона КМ за приоритетне пројекте у 2026. години

1 ч

0
Нерић демантовао дио текста АТВ-а: Истрага о паљењу возила предсједника Скупштине још у току

Република Српска

Нерић демантовао дио текста АТВ-а: Истрага о паљењу возила предсједника Скупштине још у току

3 ч

0
Цвијановић: Захвалност Доналду и Меланији Трамп на новогодишњим и божићним честиткама

Република Српска

Цвијановић: Захвалност Доналду и Меланији Трамп на новогодишњим и божићним честиткама

21 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

16

30

У којим градовима Српске се организује дочек православне Нове године?

16

30

Све саобраћајнице у Источном Старом Граду проходне

16

25

Сипајте у посуду један састојак и ријешите се влаге из дома заувијек

16

16

Цијене сребра и злата на рекордном нивоу

16

12

Харају обољења слична грипу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner