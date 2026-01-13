Додик са епископом Сергијем: СПЦ кроз вијекове остаје један од најчвршћих ослонаца нашег народа

13.01.2026
15:28
Коментари:2
Увијек је част и радост разговарати са Његовим преосвештенством, епископом бихаћко-петровачким и рмањским Сергијем, у духу пријатељства, узајамног поштовања и искреног разумијевања, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Српска православна црква кроз вијекове остаје један од најчвршћих ослонаца нашег народа, духовни стуб који га је сачувао и оснажио да истраје упркос бројним историјским искушењима", навео је Додик на Иксу.
Увијек је част и радост разговарати са Његовим преосвештенством, епископом бихаћко-петровачким и рмањским Сергијем, у духу пријатељства, узајамног поштовања и искреног разумијевања.— Милорад Додик (@MiloradDodik) January 13, 2026
Српска православна црква кроз вијекове остаје један од најчвршћих ослонаца нашег народа, духовни… pic.twitter.com/AwSKDlbVJX
