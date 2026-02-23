Logo
Ефикасан лијек: Зашто је добар бијели лук?

23.02.2026

22:56

Ефикасан лијек: Зашто је добар бијели лук?
Фото: Isabella Mendes/Pexels

Бијели лук се у кухињи користи за побољшање окуса и као зачин, али дјелује и као ефикасан лијек, сагоријева масноћу и помаже у детоксикацији.

Истраживања су показала да бијели лук може бити ефикасан у процесу мршављења те да би требало да буде неизбјежан дио исхране. Бијели лук је богат извор витамина Б6 и Ц, влакана мангана и калцијума, а уз то игра и кључну улогу у контроли тјелесне тежине.

Истраживање објављено у часопису Journal of Nutrition наводи да је бијели лук уско повезан са сагоријевањем масноће. Доказано је да спојеви алицина присутни у бијелом руку стимулишу процес сагоријевања масти.

Експерти препоручују да свакодневно једење бијелог лука представља одличан начин за ефикасно мршављење. Бијели лук је природни диуретик те повећава производњу урина у организму, што у коначници доводи до губитка масти и излучивања. Осим тога, бијели лук ефикасно помаже у сагоријевању масноће у појасу трбуха повећањем потрошње енергије.

Horoskop

Занимљивости

Не сналазите се са технологијом? Онда сте рођени у једном од ових знакова

Посебно је корисно ујутро конзумирати сирови бијели лук с водом. Можете у топлу воду додати сок од лимуна те бијели лук, а потом то одмах попити. Ова комбинација резултира губитком тјелесне тежине.

Смањује апетит

Познато је да бијели лук смањује апетит те да човјека чини ситим дуже, а тиме спречава преједање. Такође даје енергију и сагоријева вишак калорија, а уз то побољшава метаболизам и имунитет.

Истраживања су показала да бијели лук одржава ниво холестерола у крви. Доказано је да конзумација бијелог лука директно утјече на крвне судове и холестерол. Бијели лук повећава ниво тестостерона, а то резултира снажнијом ерекцијом и додатном енергијом.

Бијели лук је одличан да детоксикацију јер уклања све токсине и побољшава пробаву, али га не треба јести у превеликим количинама. Најбоље је потражити савјет нутриционисте.

Негативна страна је свакако мирис бијелог лука, али се и тај проблем може ријешити тако што ћете га прогутати, а не жвакати. На тај начин ћете избјећи задах и подригивање.

