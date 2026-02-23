Тешка болест коси трећину одраслих: Многи сазнају тек када пређе у рак

Извор:
Дневник.хр
23.02.2026
22:03
Чак 20 до 30 одсто одраслих има хроничну болест јетре, најчешће масну јетру, а већина тога није ни свјесна док болест не пређе у цирозу или рак. На то је упозорено у Загребу на међународном скупу о здрављу јетре у оквиру иницијативе International Round Table on Liver Health.
Хроничне болести јетре и цироза су међу водећим узроцима смрти – осмо мјесто, са до три одсто свих смртних случајева. Више од 15.000 људи с хепатитисом Б и Ц није дијагностиковано, а сваке године биљежи се око 500 нових случајева рака јетре.
Стручњаци упозоравају: масна болест јетре (МАСЛД/МАСХ) експлодира због савременог начина живота – лоше исхране, гојазности и мањка кретања. Болест често нема симптоме, али без лијечења води у цирозу и хепатоцелуларни карцином.
Снажну поруку послао је бивши фудбалер Иван Гудељ, који је због болести јетре прекинуо каријеру, а данас је излијечен. Истиче да је стигма тежа од саме болести – обољели се повлаче, ћуте и касно траже помоћ.
Из Хрватско друштво за болести јетре Хепатос поручују да масна болест јетре све више погађа и младе. Чак 80 одсто обољелих има прекомјерну тјелесну масу, а око 7.500 људи годишње добије ову дијагнозу.
Упркос доступној дијагностици и терапији, многи пацијенти остају непрепознати. Зато је у центру Загреба постављена мобилна клиника с ФиброСкан прегледима – да се болест открије на вријеме.
Порука је јасна: тестирање, превенција, вакцинација против хепатитиса Б и промјена животних навика могу спасити живот, преноси Дневник.хр.
