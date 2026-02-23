Аутомобилом ударио у заштитну ограду која је пробила возило: Мушкарац на реанимацији

Извор:
Тешка саобраћајна несрећа догодила се у 21 час код скретања за Железник, на Обреновачком путу.
Према првим информацијама, тешко је повријеђен мушкарац стар око 50 година, док је дјевојка задобила лакше тјелесне повреде.
До несреће је дошло када је путничко возило ударило у заштитну ограду, која је потом пробила аутомобил.
На терену су ватрогасци, екипа Хитне помоћи и полиција. Тешко повријеђени мушкарац превезен је у Ургентни центар на реанимацију.
