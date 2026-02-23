Logo
Расправа између бившег зета и пунца завршила физичким сукобом: Реаговала полиција

23.02.2026

21:38

Фото: Танјуг/АП
Фото: Танјуг/АП

Нови Пазар је данас био поприште инцидента у Улици Саве Ковачевић, гдје је дошло до физичког сукоба између бившег зета и његовог бившег пунца.

Према изјавама очевидаца, вербална расправа између двојице мушкараца брзо је прерасла у физички обрачун.

Хакер

Хроника

Уцјењивали брачни пар експлицитним снимцима, узели им огромне паре

Ситуација је додатно ескалирала када је, како наводе свједоци, један од учесника оштетио путничко возило марке BMW, при чему је разбијено вјетробранско стакло и причињена материјална штета.

Инцидент се догодио у прометном дијелу града у вријеме када су се грађани враћали кућама пред ифтар, што је изазвало узнемиреност међу пролазницима и станарима околних објеката.

На лице мјеста убрзо су стигли припадници Полицијске управе Нови Пазар, који су обавили увиђај, прикупили изјаве учесника и свједока те привели актере догађаја ради даљег поступања.

За сада нема званичних информација о евентуалним повредама нити о правној квалификацији дјела. Више детаља очекује се након званичног саопштења надлежних органа.

Hapšenje, lisice

Регион

Био у бјекству: Ухапшен бивши министар

Овај случај још једном указује на то колико породични неспоразуми могу ескалирати уколико се не рјешавају мирним путем, остављајући посљедице и на сигурност грађана и на имовину јавља Санџак Данас.

