Сутра је Власовдан: Људи који имају домаће животиње једну ствар никако не би смјели радити

Извор:
Телеграф
23.02.2026
21:20
Коментари:0
Српска православна црква и вјерници 24. фебруара обележавају Власовдан, празник посвећен Светом Власију, светитељу којег народ посебно поштује као заштитника домаћих животиња. За овај дан везана су разна вјеровања и обичаји који људи широм Србије поштују
Свети Власије био је хришћански епископ који је живио крајем 3. и почетком 4. вијека. У народу је остао упамћен као благ, кротак и богобојажљив човјек, али и као неко ко је имао храбрости да устане против неправде.
Сцена
Бака Прасе открио чега се боји након паљења аутомобила
Био је епископ Севастије, града у којем је тада живјело мало хришћана. Упркос томе, вјерници су у њему видјели узор и ослонац.
Током великог прогона хришћана крајем 3. вијека, мучитељи су стигли и до Севастије. Свети Власије није напустио свој народ — храбрио је вјернике, посјећивао их у тамницама и остао уз њих до посљедњег тренутка.
Када је град остао без хришћана, јер су једни убијени, а други приморани на бјекство, светитељ се повукао у планину и посветио молитви.
Предање каже да су га дивље звјери чувале и да су се поред њега понашале питомо.
Према легенди, Свети Власије је на путу до суђења учинио неколико чуда. Исцијелио је болесног дјечака и спасао домаће животиње од вукова.
Сцена
Душко Тошић показао како ужива са кћеркама на путовању
Након тешких мучења, погубљен је 316. године.
У народној традицији, Свети Власије се сматра заштитником стоке и чуваром домаћих животиња. Вјерници му се моле за здравље и напредак стада, али и за заштиту од звјери.
У појединим крајевима Србије вјерује се да на Власовдан не треба радити са стоком -не упрежу се животиње нити се обављају тешки послови са њима како се светитељ не би увриједио.
Животињама се често дају додатне порције хране, а празник се обиљежава у духу радости и захвалности.
Свијет
Нови детаљи ликвидације Ел Менча
Култ Светог Власија у народу се дијелом повезује са старословенским вјеровањима и богом Велесом, заштитником стоке.
На Западу се Свети Власије поштује и као заштитник од болести грла.
Народно вјеровање каже: ако вам је животиња некада спасла живот, сматрало се да је то учињено уз помоћ Светог Власија. Зато вјерници на овај дан одлазе у цркву и пале свијећу у част светитеља.
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
22
25
22
24
22
22
22
19
22
16
Тренутно на програму