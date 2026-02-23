Нови детаљи ликвидације Ел Менча

23.02.2026
Након вишегодишње потраге за вођом нарко-картела Немесијом Осегером Сервантесом, познатим под надимком "Ел Менчо", мексичке снаге безбједности добиле су конкретну дојаву која је довела до операције у којој је он убијен у западном дијелу Мексика.
Према ријечима мексичког министра одбране, генерала Рикарда Тревиље Треха, истрага покренута 20. фебруара, усмјерена на мрежу вође и суоснивача картела Халиско Нова генерација, довела је до кључне особе која је имала приступ његовом скровишту.
Ријеч је била о дјевојци једног од његових најпоузданијих сарадника.
Дан касније, 21. фебруара, жена је напустила комплекс колиба на рубу града Тапалпа, али су обавјештајни подаци указивали на то да је Ел Менчо остао у скровишту са својом пратњом, навео је Тревиља Трехо.
Мексичко ратно ваздухопловство и Специјалне снаге Националне гарде за брзу реакцију одмах су започеле планирање операције како би спријечиле да се вођи картела поново изгуби траг.
Предсједница Клаудија Шејнбаум додала је да су Сједињене Америчке Државе пружиле обавјештајну подршку дијељењем информација, али без учешћа копнених снага.
Мисија је спроведена комбинацијом копнених јединица, ваздушно-покретне јединице са хеликоптерима који нису улазили у ваздушни простор савезне државе Халиско како не би побудили сумњу, као и снага за ваздушну подршку.
Након успостављања безбједносног периметра, снаге су започеле потрагу за Ел Менчом и сукобиле се са његовим најближим сарадницима. У размјени ватре на лицу мјеста убијено је осам припадника картела, док су двојица војника рањена.
Како су се безбједносне снаге приближавале, вођа картела и неколико његових помоћника побјегли су у оближње шумовито подручје.
Ел Менчо је побјегао, оставивши иза себе групу са великом количином оружја, радило се о веома насилном нападу организоване криминалне групе. Војне снаге су одбиле напад“, изјавио је Тревиља.
Припадници специјалних снага напосљетку су лоцирали Ел Менча у густој шумској вегетацији.Уз њих је пронађено и више ракетних бацача, али, према ријечима министра, нису успјели да их употребе.
Током сукоба један хеликоптер погођен је непријатељском ватром и био је приморан на принудно слетање у војну базу.
Ел Менчо и његова двојица телохранитеља тешко су рањени у размјени ватре и заједно са једним рањеним војником превезени другим хеликоптером у медицински центар. Међутим, сва тројица припадника картела преминула су током лета.
Генерал је додао да је у међувремену лоциран и убијен високо рангирани члан картела из савезне државе Халиско, који је путем порука позивао припаднике на нападе на војне објекте и Националну гарду, нудећи 20.000 пезоса за сваког рањеног војника.
Овом акцијом окончана је вишегодишња потрага за једним од најтраженијих нарко-босова у Мексику, преноси Индекс.
