Ученик (15) избоден код школе

23.02.2026

20:10

Петнаестогодишњи ученик тешко је повријеђен у нападу ножем данас поподне у Брону, у ширем градском подручју Лиона, саопштила је префектура Роне, додајући да је нападач побјегао, а да је полиција отворила истрагу.

Према званичним информацијама, напад се догодио у близини средње школе “Емил Бежуи” у Брону, а дјечак је задобио повреду у предјелу пазуха, преноси “Фигаро”.

Хитна помоћ превезла је жртву у болницу у стању “апсолутне хитности” око 15.30 часова.

Нападач још у бијегу, а истрага је у току.

