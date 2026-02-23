Ученик (15) избоден код школе

Извор:
Петнаестогодишњи ученик тешко је повријеђен у нападу ножем данас поподне у Брону, у ширем градском подручју Лиона, саопштила је префектура Роне, додајући да је нападач побјегао, а да је полиција отворила истрагу.
Према званичним информацијама, напад се догодио у близини средње школе “Емил Бежуи” у Брону, а дјечак је задобио повреду у предјелу пазуха, преноси “Фигаро”.
Хитна помоћ превезла је жртву у болницу у стању “апсолутне хитности” око 15.30 часова.
Нападач још у бијегу, а истрага је у току.
