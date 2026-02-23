Убиство вође картела покренуло хаос у Мексику; Најмање 50 мртвих

Извор:
23.02.2026
20:02
Најмање 25 припадника Националне гарде Мексика и 30 чланова нарко-картела изгубило је живот у нападима у држави Халиско послије убиства Немесија Осегере Сервантеса, познатог као "Ел Менчо", вође злогласног нарко-картела Халиско Нова Генерација.
Мексичке власти послале су додатних 2.500 војника да појачају безбједност на западу земље, рекао је Рикардо Тревиља, министар одбране.
Талас насиља избио је у Мексику након што је најтраженији криминалац убијен у операцији хапшења у којој су заједно учествовале мексичке снаге и америчке обавештајне службе.
Немесио Осегера Сервантес преминуо је од посљедица рањавања у сукобима припадника његове банде и војске 22. фебруара.
Четворица припадника банде убијена су током операције у граду Тапалпа, у централно-западној држави Халиско.
Керолајн Левит, портпаролка Бијеле куће, рекла је да је Ел Менчо био "главна мета мексичке и америчке владе као један од кључних трговаца дроге фентанил у Сједињене Државе".
Она је рекла да су три члана картела убијена, још три рањена, а два ухапшена у операцији, за коју су САД пружиле обавјештајне податке.
Послије убиства њиховог шефа, банда је покренула одмазду у најмање 12 мексичких држава.
JUST IN: 🇲🇽 Buildings set on fire in Puerto Vallarta, Jalisco amid ongoing clashes between Mexican forces and CJNG cartel. pic.twitter.com/GE4941878r— BRICS News (@BRICSinfo) February 23, 2026
