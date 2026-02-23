Logo
Убиство вође картела покренуло хаос у Мексику; Најмање 50 мртвих

Агенције

23.02.2026

20:02

Фото: Tanjug / AP / Armando Solis

Најмање 25 припадника Националне гарде Мексика и 30 чланова нарко-картела изгубило је живот у нападима у држави Халиско послије убиства Немесија Осегере Сервантеса, познатог као "Ел Менчо", вође злогласног нарко-картела Халиско Нова Генерација.

Мексичке власти послале су додатних 2.500 војника да појачају безбједност на западу земље, рекао је Рикардо Тревиља, министар одбране.

Талас насиља избио је у Мексику након што је најтраженији криминалац убијен у операцији хапшења у којој су заједно учествовале мексичке снаге и америчке обавештајне службе.

Немесио Осегера Сервантес преминуо је од посљедица рањавања у сукобима припадника његове банде и војске 22. фебруара.

Четворица припадника банде убијена су током операције у граду Тапалпа, у централно-западној држави Халиско.

Керолајн Левит, портпаролка Бијеле куће, рекла је да је Ел Менчо био "главна мета мексичке и америчке владе као један од кључних трговаца дроге фентанил у Сједињене Државе".

Она је рекла да су три члана картела убијена, још три рањена, а два ухапшена у операцији, за коју су САД пружиле обавјештајне податке.

Послије убиства њиховог шефа, банда је покренула одмазду у најмање 12 мексичких држава.

Мексико

Убиство

narko karteli

