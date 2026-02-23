Срушио се авион хитне помоћи: У њему било седам особа

Извор:
Авион хитне помоћи са седам људи, укључујући и два члана посаде, срушио се у источној индијској покрајини Џарканд, саопштено је из Генералног директората цивилног ваздухопловства.
"Авион Бичкрафт Ц90 полетио је из Ранчија у Џарканду у 14:41 часова, и након што је најавио одступање од руте због лошег времена, изгубио је радио-везу и нестао са радара", наводи се у саопштењу Директората.
Тим за потрагу и спасавање је на лицу мјеста, а Биро за истрагу авионских несрећа је преузео случај, преноси Ројтерс.
