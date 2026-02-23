Трамп послао поруку Мексику послије убиства Ел Менча: "Појачајте акцију"

23.02.2026
19:16
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп позвао је данас, 23.фебруара, Мексико да појача своју акцију против картела након што је у операцији мексичке војске у недјељу убијен вођа картела "Халиско Нова Генерација", Немесио Осегуера Сервантес, познатији као "Ел Менчо".
"Мексико мора да појача своје напоре против картела и дроге", објавио је Трамп на својој друштвеној мрежи Truth Social.
У својој данашњој објави, Трамп је, такође, похвалио бившег вршиоца дужности администратора ДЕА Дерека Малца, који је раније изјавио да је тренутна ситуација у Мексику "позив свијету на буђење", преноси Танјуг.
Бијела кућа је саопштила да су САД пружиле обавјештајну подршку за операцију мексичке војске против тог картела, али је предсједница Мексика Клаудија Шејнбаум данас потврдила да "америчке снаге нису учествовале" у јучерашњој операцији, рекавши да је извршена "размјена информација", преноси CNN.
Свијет
Фицо: Кијев неће добити струју док се не обнови проток нафте
Подсјећамо, Мексико је уронио у незапамћен хаос након што су мексичке безбједносне снаге у недјељу, 22. фебруара, убиле вођу моћног Картела "Нова генерација Халиско", Немесија Рубена Осегéру Сервантеса из подземља познатог као "Ел Менчо".
Како преносе медији његова смрт је тежак ударац за најмоћнији мексички нарко-картел, али је истовремено гурнула велике дијелове земље у насиље и блокаде.
Најновије
Најчитаније
19
34
19
33
19
28
19
25
19
24
Тренутно на програму