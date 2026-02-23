Logo
Земљотрес погодио БиХ

АТВ

23.02.2026

20:37

0
Земљотрес погодио БиХ
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес магнитуде 3,4 степена Рихтера забиљежен је у 20.29 часова на подручју Мостара.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 43.322 и дужине 17.4168, односно недалеко од Мостара.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.

За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

Мостар и околина су и претходних дана у неколико наврата погођени земљотресима.

