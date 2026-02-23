Земљотрес погодио БиХ

Извор:
АТВ
23.02.2026
20:37
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 3,4 степена Рихтера забиљежен је у 20.29 часова на подручју Мостара.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 43.322 и дужине 17.4168, односно недалеко од Мостара.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.
За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.
Мостар и околина су и претходних дана у неколико наврата погођени земљотресима.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 19 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) February 23, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/FBiEIB3643
Најновије
Најчитаније
22
25
22
24
22
22
22
19
22
16
Тренутно на програму