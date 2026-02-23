Послодавци траже да се значајно скрати боловање

Извор:
Спор синдиката и послодаваца о томе ко треба сносити трошак боловања радника ескалирао је током измјене Закона о здравственом осигурању ФБиХ.
Док је просјек земаља Европске уније 6,5 дана годишње проведених на боловању, у Федерацији БиХ тај је број вишеструко већи.
Удружење послодаваца у Федерацији већ низ година инсистира на реформи овога подручја у циљу растерећења послодаваца од неоправданих трошкова, побољшања пословног амбијента, усклађивања прописа с прописима већине европских држава и држава у окружењу, затим контроле одобравања и кориштења боловања те спречавања злоупотреба.
Међу осталим, траже смањење накнаде боловања на терет послодавца са садашњих 42 на 15 дана, док би остатак ишао на терет надлежних институција здравственог осигурања, пише портал Вечерњег листа БиХ.
Спор синдиката и послодаваца о томе ко и колико дуго треба сносити трошак боловања радника ескалирао је током измјене Закона о здравственом осигурању ФБиХ.
Док послодавци траже да трошак боловања сносе свега 15 дана умјесто садашња 42, синдикати јасно поручују да на такав приједлог неће пристати.
О овом питању расправљаће се на посебној тематској сједници Економско-социјалног савјета ФБиХ почетком марта, а очекује се једна од најнапетијих расправа у посљедње вријеме. Посебна тематска сједница биће одржана 3. марта ове године.
Самир Куртовић, предсједник Савеза самосталних синдиката Босне и Херцеговине, рекао је да се Синдикат с гранским Синдикатом здравствених радника Федерације БиХ припрема за расправу те да неће пристати на приједлог Удружења послодаваца ФБиХ да раднику послодавац плаћа само 15 дана боловања, умјесто 42, како стоји у закону.
“Спремни смо на расправу, али нема шансе да пристанемо на захтјев послодаваца. Постоји друга могућност, ако они имају сумње и ако мисле да није оправдано боловање радника од 42 дана, нека траже објашњење од доктора”, закључује Куртовић.
Сафудин Ченгић, предсједавајући Економско-социјалног савјета Федерације БиХ, рекао је у уторак након сједнице да је највише расправе вођено управо о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању.
Према његовим ријечима, послодавци сматрају да је неприхватљиво да радници у просјеку остају на боловању 40-ак дана, док се у земљама Европске уније тај просјек креће између шест и седам дана. У међувремену је стигао и потенцијално компромисни приједлог који би могао ублажити оштре ставове двију страна.
Према информацијама из преговарачких кругова, дио послодаваца предлаже модел према којем би трошкове боловања до 10 или 15 дана сносио Завод здравственог осигурања, затим би период од 10 или 15 до 40 дана било на терет послодаваца, док би за боловања дужа од 40 дана обавезу поновно преузео Завод.
Овакав модел натјерао би коначно и државни апарат да одговорније и упорније контролише боловања и докторе који их издају и тамо гдје правих разлога нема.
