Наставља се одузимање имовине Српској православној цркви у ФБиХ

Још једно православно гробље и капела не припадају Српској православној цркви. Као власник уписана је Општина Бреза, 1/1. Ријеч је о три парцеле укупне површине готово 13.000 квадратних метара. На њима се деценијама налази Српско православно гробље и капела Заложје. Ипак, према подацима из грунтовнице, власник је Општина.
Упис је извршен 2016. године у Општинском суду у Високом, у поступку такозване хармонизације процеса усклађивања катастра и земљишних књига. Предмет је формиран крајем децембра те исте године, а правни основ био је члан 69. Закона о земљишним књигама, који се односи на нову успоставу земљишнокњижних уложака.
,,На неких 300 до 400м од српског православног гробља и капеле се налази муслиманско мезарје које је уредно и како треба уписано на Исламску заједницу. Значи различито поступање. И то је урађено пред истим органом, тј. Општинским судом у Високом'', каже Ђорђе Радановић, предсједник Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
У Федерацији БиХ власништво је оно што пише у грунтовници, а не у катастру. Катастарски посједник није власник, судски упис јесте пресудан. Управо зато, каже ресорни министар, овај случај има далекосежне посљедице, јер отвара питање заштите вјерске и културне имовине.
,,Ићи ћемо са анализом законитости и уставности закона у земљишним књигама ФБиХ и да видимо како да одбранимо имовину. Углавном Република Српска води рачуна о свом народу, ево ја користим и ову прилику када се обраћам грађанима Републике Српске, али и ФБиХ да сви добро провјере на евиденцијама на коме се њихова имовина води'', рекао је Горан Селак, министар правде Републике Српске.
У читав случај укључило се и УГ ,,Дом''. У току је пројекат ,,Имовина има памћење'' који би могао помоћи Србима који су некада живјели или живе на простору ФБиХ да заштите своју имовину. Други пројекат односи се на попис вјерске имовине у ФБиХ. Спремају га раме уз раме са братским Удружењем геоинформатичара ,,Деком''.
,,Имамо за циљ да направимо једну интернет, ,,траговимапредака.цом’’ је адреса платформе. Гдје би могли кроз неких 4 до 5 година да имамо базу српских православних гробаља, цркви у ФБиХ'', рекао је Драган Јошић, предсједник Удружења грађана ,,ДОМ'' Велико Блашко.
Према геодетској управи већ је стигло 1.300 захтијева од стране физичких лица. Све се дешава након формирања интерресорне групе која има за циљ да заштити права Срба и Српске православне цркве у Федерацији БиХ. Идуће седмице у Београду за истим столом могли би се наћи и разговарати ресорни министар и директор управе за сарадњу Срба у региону.
