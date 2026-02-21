Сарајевске странке у Бањалуци - које су поруке?

Аутор:Бојана Винчић
21.02.2026
19:12
Коментари:0
Њиховим доласком потврђено је да они дуги низ година сав свој фокус усмјеравају према Републици Српској и баве се стањем овдје умјесто да почну рјешавати проблеме у свом дворишту, којих ових дана, нажалост, много има у Сарајеву, каже Слободан Жупљанин предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске.
"Њихов политички капацитет у Републици Српској је раван нули,то је ништа, то је на нивоу статистичке грешке и шта год чинили и колико год би састанака радили они не могу ту направити никакав значајан искорак зато што су у Републици Српској већински српски народ који је организован у српске партије. Њихов циљ је био провокација да на било који начин направе инцидент у Републици Српској и да потврде свој наратив да све што се догађа у Републици Српској је уперено против БиХ против демократије", каже Слободан Жупљанин, предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске.
Њихов долазак, по свему судећи потврђује да је Република Српска, коју стално оспоравају, постојана и јака, а да је Бањалука политички центар.
"Да Бањалука је taj центар признају они то посредно говорим о лидерима те тројке и неће да се баве реалним проблемима који кључају у граду на Миљацки. Више се прати шта се дешава у Бањалуци шта је изјавио Додик него шта је у сарајевском дискурсу, лидери тројке одају признање Додику и потајно желе да буду Додик у својој средини", каже Предраг Ћеранић, декан факултета безбједносних наука.
Дио аналитичара спомињао је и могућност коалиције СДА и СДП-а јер постоји шанса да би СДА могла освојити бољи изборни резултат, а бањалучки споразум сарајевских странака то онемогућава. Ипак, оно што забрињава су поруке које су послате из Бањалуке.
"Можда је најлошија та порука Конаковића који је рекао да смо дошли овдје да се окупимо око оних политичких странака који желе Босну и Херцеговину. Та реченица дефинитивно указује због чега су они дошли. Тај њихов пројекат Босна и Херцеговина без Републике Српске, унитарна БиХ", рекао је Драго Вуковић, социолог и професор на Универзитету у Источном Сарајеву.
Иако је раније било најављено велико окупљање странака које у свом програму спомињу развој БиХ, на потписивање у Бањалуку 19.фебруара нису дошли представници Наше странке, СДА, ДФ-а као ни СББ Фахрудина Радончића што говори да се тешко може радити о заједничком наступу странака с централом у Сарајеву.
