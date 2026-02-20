Вуковић за АТВ: Политичке партије из Сарајева не схватају дејтонску БиХ

Извор:
Оно што мене забрињава је укупно стање политика у БиХ, посебно политика из Сарајева. То су политике без принципа, гдје одсутна реалност о стању друштва у стању БиХ, политике које не схватају дејтонску БиХ, каже Драго Вуковић, социолог и професор на Универзитету у Источном Сарајеву.
"Лидери Сарајева који имају странке у Републици Српској могу да дођу у сједиште својих партија, ја ту не видим ништа спорно, али је све остало спорно. Спорно је како су дошли? Које су поруке послали'' Зашто су сада баш дошли? Прва ствар коју желим да нагласим јесте та једна политичка некултура и дрскост", каже Драго Вуковић, социолог и професор на Универзитету у Источном Сарајеву.
Овакав начин доласка сарајевских политичких партија показује једну врсту политичке фрустрације. Долазак без сусрета са лидерима власти у Републици Српској је нешто што није ново, каже Вуковић.
Република Српска
Вуковић за АТВ: Надам се да ће послије ових избора престати манипулација и напади на предсједника Српске Милорада Додика
"Највише ме забрињавају поруке које су дате у Бањалуци, можда је најлошија та порука Конаковића који је рекао 'да смо дошли овдје да се окупимо око оних политичких странака који желе Босну и Херцеговину'. Та реченица дефинитивно указује због чега су они дошли. Тај њихов пројекат Босна и Херцеговина без Републике Српске, унитарна БиХ. Да су имали мало више политичког слуха и културе требали су рећи да видимо какао нам стоје политичке странке у Републици Српској и како они виде Републику Српску у БиХ. Ја од тог Конаковића нисам ништа више ни очекивао имајући у виду да је човјек завршио ДИФ и да колико ја знам није полагао ни један предмет из политичке теорије и праксе",каже Вуковић
Вуковић наглашава да је рејтинг политичке тројке очигледно лош.
"Оно што мене забрињава је укупно стање политика у БиХ, посебно политика из Сарајева. То су политике без принципа, гдје одсутна реалност о стању друштва у стању БиХ. То су политике које не схватају Дејтонску БиХ" каже професор.
Вуковић наглашава да политичке партије из Сарајева непрестано иду ка компликацијама и негирању Републике Српске.
"Када је рат завршен и формирани први заједнички органи, то је било врло осјетљиво вријеме, али су били много коректнији односи него данас. Када је Република Српска почела да слави славу и Дан Републике на те пријеме долазили су људи из Сарајева, представници свих народа", појашњава Вуковић.
За политичке потезе из Сарајева могуће је да диригује неко неко други, закључује Вуковић.
