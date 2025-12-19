Logo
Тадић: Нема оправдања за Нешковића и Вуковића који су подржали давање гранта Ганићу

Извор:

СРНА

19.12.2025

12:02

Коментари:

2
Фото: АТВ

Правник Огњен Тадић рекао је Срни да нема оправдања за поступак делегата СДС-а и ПДП-а у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Желимира Нешковића и Ненада Вуковића који су подржали давање грант средстава факултету ратног злочинца Ејупа Ганића.

Тадић, који је био делегат у Дому народа, напоменуо је да је та процедура у овом дому трајала скоро 10 година и да једино у Дому народа постоји могућност онемогућавања такве одлуке, а да се не угрозе интереси Републике Српске.

"Делегати Желимир Нешковић и Ненад Вуковић одрекли су се могућности да та одлука буде издвојена из осталих споразума и да се онемогући њено доношење", рекао је Тадић.

Он је нагласио да нема никаквог оправдања за такав поступак, јер је свима познато ко је Ејуп Ганић и због каквог ратног злочина му се већ дуго суди.

"У сваком случају, захваљујући Ганићевој упорности у току ових 10 година разоткривена су многа имена и у БиХ и у региону, а нажалост и у Републици Српској, која су била спремна да лобирају за њега или гласају за његове интересе", закључио је Тадић.

Делегати странака опозиције из Републике Српске подржали су на сједници, у петак, 17. децембра, усвајање споразума, односно давања грант средстава за факултет ратног злочинца Ејупа Ганића, одговорног за злочине у Добровољачкој улици у Сарајеву.

Тагови:

Огњен Тадић

Ejup Ganić

PDPS BiH

Коментари (2)
