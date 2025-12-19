Тадић: Нема оправдања за Нешковића и Вуковића који су подржали давање гранта Ганићу

Извор:
СРНА
19.12.2025
12:02
Коментари:2
Правник Огњен Тадић рекао је Срни да нема оправдања за поступак делегата СДС-а и ПДП-а у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Желимира Нешковића и Ненада Вуковића који су подржали давање грант средстава факултету ратног злочинца Ејупа Ганића.
Тадић, који је био делегат у Дому народа, напоменуо је да је та процедура у овом дому трајала скоро 10 година и да једино у Дому народа постоји могућност онемогућавања такве одлуке, а да се не угрозе интереси Републике Српске.
"Делегати Желимир Нешковић и Ненад Вуковић одрекли су се могућности да та одлука буде издвојена из осталих споразума и да се онемогући њено доношење", рекао је Тадић.
Он је нагласио да нема никаквог оправдања за такав поступак, јер је свима познато ко је Ејуп Ганић и због каквог ратног злочина му се већ дуго суди.
"У сваком случају, захваљујући Ганићевој упорности у току ових 10 година разоткривена су многа имена и у БиХ и у региону, а нажалост и у Републици Српској, која су била спремна да лобирају за њега или гласају за његове интересе", закључио је Тадић.
Делегати странака опозиције из Републике Српске подржали су на сједници, у петак, 17. децембра, усвајање споразума, односно давања грант средстава за факултет ратног злочинца Ејупа Ганића, одговорног за злочине у Добровољачкој улици у Сарајеву.
Најновије
Најчитаније
13
57
13
47
13
43
13
28
13
22
Тренутно на програму