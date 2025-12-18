Опозиција и кандидатура Блануше: Хоће ли добити подршку?

Аутор:Бранка Дакић
18.12.2025
19:24
Коментари:0
У СДС-у мјесецима се не могу договорити ко ће им водити странку, али зато знају ко би требало да биде кандидат опозиције за предсједника Републике Српске на предстојећим Општим изборима.
Бранку Блануши измакла је предсједничка фотеља на пријевременим изборима, па ће другу шансу добити већ идуће године.
"Ми смо једногласно донијели одлуку да је Бранко Блануша човјек који има апсолутни кредибилитет, који има и уважавање народа становника Републике Српске, који су то показали и на претходним пријевременим изборима", рекао је Јовица Радуловић, в.д. предсједника СДС-а
Најпоштеније је да Блануша буде кандидат за ову функцију, став је Народног фронта. То мишљење дијеле и у Листи за правду и ред. Небојша Вукановић понавља да СДС као највећа опозициона странка треба да предложи кандидата за предсједника Српске. Не искључује могућност да ће он бити кандидат за српског члана Предсједништва.
"Велика је борба за мјесто предсједника Републике Српске. С друге стране, нико није баш жељан да иде у Сарајево, гдје имате трочлано Предсједништво и гдје треба усаглашавати одлуке. То је позиција у којој би ја највише могао постићи, прије свега у односу са странцима, да се мало поврати суверенизам у овој земљи“, каже Небојша Вукановић, предсједник Листе за правду и ред.
Чини се да се овакве идеје ни свиђају лидеру ПДП-а. Драшко Станивуковић не зна хоће ли подржати приједлог СДС-а, којем жестоко замјера то што су са кандидатским именом изашли без договора са остатком опозиције.
"Ми желимо да се договарамо, да разговарамо. С друге стране, видимо да постоји странка која своје коалиционе партнере не пита, него каже то је тако и то се тако иде, али ја нисам за такав принцип. Ваљда и ми небитни, можемо донијети неку одлуку, можда баш да подржимо, али наметнуто је“, рекао је Драшко Станивуковић, предсједник ПДП-а.
Бранко Блануша постигао је добар резултат на пријевременим предсједничким изборима, али то неће довести до стабилизације односа унутар опозиције и све је извјесније да ће доћи до нових несугласица и разједињења, став је политичких аналитичара.
"Много пута сам изјавио да је опозиција врло слаба, да има било какве шансе само ако је уједињена. Са оваквим распоредом снага и најавом да Блануша буде кандидат за предсједника, то се компликује. По мом мишљењу је ово било исхитрено кандидовање Блануше“, поручује Драгомир Вуковић, политички аналитичар.
Јединству опозиције нисмо свједочили ни у претходним изборним циклусима. Треба напоменути и то да је Блануши понуђено да буде кандидат за предсједника СДС-а, али да је његов став да му је због одговорности функције потребно неколико дана да о томе размисли.
Та и одговорност функције предсједника Српске не могу се ни поредити, али је ову другу кандидатуру, ипак, прихватио.
