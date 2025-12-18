Американци добили ''НЕ'' од Володимира Зеленског

Извор:
Предсједник Украјине Володимир Зеленски је изјавио да су Сједињене Америчке Државе предложиле компромис који подразумијева подјелу Запорошке нуклеарне електране између три стране - Украјине, САД и Русије и нагласио да такав приједлог сматра неправедним.
"САД су предложиле компромис за који сматрају да би подразумијевао да електрана на неки начин постоји и функционише, те да се у одређеним пропорцијама подијели између три стране. Дуго смо разговарали о томе и рекао сам им да сматрам да је то неправедно", рекао је Зеленски, преноси Укринформ.
Према његовим ријечима, проблем није само у томе што је електрана украјинска.
"Не ради се само о струји или новцу, већ и о приступу електрани, о чињеници да је она и даље милитаризована, налази се у опасној ситуацији без приступа води и електричној енергији. Ту је и наш тим који тамо ради и мора да настави да ради", навео је Зеленски, а преноси "б92".
