Американци добили ''НЕ'' од Володимира Зеленског

Извор:

Агенције

18.12.2025

19:12

Фото: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Предсједник Украјине Володимир Зеленски је изјавио да су Сједињене Америчке Државе предложиле компромис који подразумијева подјелу Запорошке нуклеарне електране између три стране - Украјине, САД и Русије и нагласио да такав приједлог сматра неправедним.

"САД су предложиле компромис за који сматрају да би подразумијевао да електрана на неки начин постоји и функционише, те да се у одређеним пропорцијама подијели између три стране. Дуго смо разговарали о томе и рекао сам им да сматрам да је то неправедно", рекао је Зеленски, преноси Укринформ.

suncano oblacno vrijeme

Друштво

Шта значи ако је на Светог Николу сунчан дан

Према његовим ријечима, проблем није само у томе што је електрана украјинска.

"Не ради се само о струји или новцу, већ и о приступу електрани, о чињеници да је она и даље милитаризована, налази се у опасној ситуацији без приступа води и електричној енергији. Ту је и наш тим који тамо ради и мора да настави да ради", навео је Зеленски, а преноси "б92".

