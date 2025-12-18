Logo
Додик о регулационим плановима у Бањалуци: Зависи од грађана

Извор:

АТВ

18.12.2025

18:59

Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да ће та странка консултовати грађане Бањалуке о сваком регулационом плану и да ће подршка СНСД-а тим документима зависити од става грађана.

"У Бањалуци праве представу о томе како, наводно, њима нико не да нешто да раде. А успут нема ни извјештаја о буџету из 2023, нити из 2024. године", рекао је Додик.

Он је навео да се поново појављују приједлози за задужење за мост у Доцу или на неким другим мјестима, а да су раније одобрена средства за тај пројекат ненамјенски потрошена.

"Нико не подноси извјештаје, а онда се направи неки мали паркић или нека стаза коју прелије вода у Бањалуци, чему смо били свједоци, и онда неки кажу да се нешто ради", изјавио је Додик за РТРС.

Он је нагласио да мора да се ради у складу са пројектима, у складу са законом и у складу са буџетским оквиром.

Додик је навео да је општепознато да је јавна корупција у погледу регулационих планова у Бањалуци на неиздрживо високом нивоу.

"Све ћемо зауставити, не у смислу да не дамо, него ћемо питати грађане Обилићева, Росуља, Лауша, и рећи да градоначелник предлаже да се овде прави овакав регулациони план. Јесте ли ви за то? Ако јесу СНСД ће гласити. Гдје кажу `не`, ми нећемо гласити", поручио је Додик.

Он је додао да СНСД не занимају ни инвеститори, нити шта друго.

Додик је рекао да Скупштина града није ту да некоме само испуњава жеље.

"Поднесте извјештаје о том шта сте урадили. Како је могуће да немате извјештаје? Како је могуће да имате негативне ревизорске извјештаје? Како је могуће да се сруши `Крајишка кућа` у парку и да нико не одговара, а имала је грађевинску и употребну дозволу", упитао је Додик.

Он је додао да неко мора да поднесе извјештаје о томе.

Милорад Додик

regulacioni plan

Бањалука

Коментари (12)
