Огласила се најпознатија овогодишња љубавница: Неко пребацио прекидач

Извор:
АТВ
18.12.2025
17:52
Коментари:0
Кристин Кабот, жена чији је снимак са концерта Колдплеја постао виралан након што ју је камера ухватила у присном тренутку са шефом, уједно и директором компаније, одлучила је прекинути вишемјесечну шутњу и испричати своју страну приче.
Подсјетимо, Енди Бајрон, тадашњи извршни директор компаније Астрономер, био је на концерту Колдплеја на стадиону Жилет 16. јула са својом запосленицом Кристин Кабот, директорицом људских ресурса.
Свијет
Америка увела санкције судијама Суда у Хагу
Иако је Бајрон ожењен, снимак који се проширио интернетом приказује га како држи руке око Кабот док се она наслања на њега.
Пјевач Крис Мартин уочио је пар на великом екрану и обратио им се мислећи да су заљубљени, но њихова реакција га је шокирала.
Кабот је нагло сакрила лице, а Бајрон се спустио на под и нестао из кадра.
Друштво
Познати метеоролог открива какво вријеме ће бити за Нову годину
"О, шта? Или имају аферу или су само јако срамежљиви", коментарисао је тада Мартин.
Након инцидента, и Бајрон и Кабот дали су отказе, но Кабот је тек сада одлучила јавно проговорити.
"Донијела сам лошу одлуку и попила неколико Хај Нунса (алкохолно пиће) те плесала и понашала се непримјерено са својим шефом. И то није ништа. Преузела сам одговорност и одрекла се своје каријере због тога. То је цијена коју сам одабрала платити", изјавила је за "Њујорк Тајмс".
Додала је како се због свега суочила и с пријетњама смрћу.
"Желим да моја дјеца знају да можете погријешити и да се можете стварно зезнути. Али због тога вам не смију пријетити смрћу", рекла је она.
Кабот је такође нагласила да до те ноћи није била у сексуалној вези са својим шефом те да се нису ни пољубили.
Присјетила се тренутка када се нашла на великом екрану као да је неко "пребацио прекидач".
"Никада то нећу моћи објаснити на артикулисан или интелигентан начин", рекла је, описујући како се тренутак чисте радости претворио у ноћну мору.
Бања Лука
Скупштина изгласала: Бањалука се задужује за мост и водовод
"Била сам тако посрамљена и ужаснута. Ја сам шеф људских ресурса, а он је извршни директор (ЦЕО). То је, као, тако клишеизовано и тако лоше", додала је.
Након неугодне ситуације, пар је побјегао у оближњи бар како би дошли себи, а тада их је погодила сурова стварност.
"Обоје смо само сједили с главама у рукама, као, 'Шта се управо догодило?' А почетни разговор био је: 'Морамо обавијестити управни одбор'", закључила је Кабот, коју многи сматрају најпознатијом овогодишњом љубавницом.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму