Монструозно дјело: Социјални радник силовао стогодишњу баку

Извор:

Блиц

18.12.2025

16:37

Илустрација
Фото: АТВ

Шведска јавност је у сриједу била ужаснута вијешћу о још једном гнусном злочину имигрантског починиоца и још једној тешко разумљивој судској пресуди.

У октобру ове године, 38-годишњи Ирачанин Шакир Махмуд Шакир (38), запослен у градској социјалној служби, силовао је стогодишњу Швеђанку у њеном дому у Стокхолму.

Првостепеном пресудом Шакир је осуђен на четири године затвора и 20.000 евра одштете, али је захтјев тужиоца за депортацију у Ирак одбијен и починилац ће моћи да настави да живи у Шведској након одслужења казне.

Суд је утврдио да Шакир има “снажну везу са Шведском” и да би депортација била “несразмјерна санкција”.

Злоупотреба повјерења

Шакир је радио као његоватељ у градској служби и дошао је у кућу несрећне стогодишње старице да јој помогне са боловима у грудима. Узео је маст и почео да је масира, али је у једном тренутку гурнуо прсте или други предмет у њен полни орган.

Није реаговао на њене молбе да престане. Наставио је са злостављањем око 10 минута, а затим отишао.

"Рекла сам му да престане, али нисам могла да га зауставим нити ударим. Јачи је од мене", рекла је стогодишња жртва полицији, коју је о силовању обавијестила њена кћерка.

Суд је оцијенио да ове изјаве “имају јаку доказну вриједност, а поткријепљене су и налазима полицијске истраге”.

Као отежавајуће околности, суд је нагласио тешку злоупотребу повјерења између жртве и послодавца, али је одбио да класификује кривично дјело као тешко силовање јер је кривично дјело било “ограниченог обима и није било пријетње нити насиља”.

Шакир је негирао злочин, пренио је хрватски “Индекс”.

"Жена ми је захвалила када сам одлазио. Радим у најбољој намјери, саосјећам са овом женом", додао је.

Градска институција у којој је радио отпустила га је одмах након пријема пријаве.

Шакиру се истовремено судило за силовање 94-годишње жене у њеној кући, такође уз искоришћавање положаја, година и лошег здравственог стање жртве. Међутим, ослобођен је јер се није могао недвосмислено идентификовати као починилац.

Одбијање депортације

Шакир је дошао у Шведску 2003. године као тинејџер. Има сталну дозволу боравка, али није шведски држављанин и није поднио захтјев за међународну заштиту (азил), што значи да не постоје законске препреке за његову депортацију у Ирак.

Окружни суд је образложио одбијање депортације тиме што: Шакир живи у Шведској већ 22 године, течно говори шведски, има шестогодишњу кћерку која је шведска држављанка.

Прије четири године, Шакир је осуђен на условну затворску казну и новчану казну због фалсификовања идентификационог документа и лажног представљања, а у прољеће ове године је изгубио возачку дозволу због вожње под утицајем алкохола.

Занемаривање злостављања старијих особа

Прије неколико дана, шведски криминолог Андерс Естлунд објавио је сопствено истраживање о сексуалном насиљу над старијим особама, које указује да је полиција у протеклих пет година примила пријаве о силовању 400 жена старијих од 60 година.

Око четвртине извјештаја се односи на случајеве у којима је жртва познавала осумњиченог. Али они су често усмјерени против особља у домовима за његу или старачким домовима.

Естлунд истиче да се насиљу над старијим особама посвећује веома мало пажње у поређењу са насиљем над млађим људима, како у медијима тако и у институцијама – полицији, здравству и социјалној заштити, преноси Блиц.

Силовање

zlostavljanje

Švedska

Шведска

