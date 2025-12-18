Монструозно дјело: Социјални радник силовао стогодишњу баку

Извор:
Блиц
18.12.2025
16:37
Коментари:0
Шведска јавност је у сриједу била ужаснута вијешћу о још једном гнусном злочину имигрантског починиоца и још једној тешко разумљивој судској пресуди.
У октобру ове године, 38-годишњи Ирачанин Шакир Махмуд Шакир (38), запослен у градској социјалној служби, силовао је стогодишњу Швеђанку у њеном дому у Стокхолму.
Сцена
Бивша жена Џенана Лончаревића данас има разлога за славље
Првостепеном пресудом Шакир је осуђен на четири године затвора и 20.000 евра одштете, али је захтјев тужиоца за депортацију у Ирак одбијен и починилац ће моћи да настави да живи у Шведској након одслужења казне.
Суд је утврдио да Шакир има “снажну везу са Шведском” и да би депортација била “несразмјерна санкција”.
Шакир је радио као његоватељ у градској служби и дошао је у кућу несрећне стогодишње старице да јој помогне са боловима у грудима. Узео је маст и почео да је масира, али је у једном тренутку гурнуо прсте или други предмет у њен полни орган.
Није реаговао на њене молбе да престане. Наставио је са злостављањем око 10 минута, а затим отишао.
"Рекла сам му да престане, али нисам могла да га зауставим нити ударим. Јачи је од мене", рекла је стогодишња жртва полицији, коју је о силовању обавијестила њена кћерка.
Ауто-мото
Жестоке казне за возаче који избјегавају гужве преко пумпи
Суд је оцијенио да ове изјаве “имају јаку доказну вриједност, а поткријепљене су и налазима полицијске истраге”.
Као отежавајуће околности, суд је нагласио тешку злоупотребу повјерења између жртве и послодавца, али је одбио да класификује кривично дјело као тешко силовање јер је кривично дјело било “ограниченог обима и није било пријетње нити насиља”.
Шакир је негирао злочин, пренио је хрватски “Индекс”.
"Жена ми је захвалила када сам одлазио. Радим у најбољој намјери, саосјећам са овом женом", додао је.
Градска институција у којој је радио отпустила га је одмах након пријема пријаве.
Шакиру се истовремено судило за силовање 94-годишње жене у њеној кући, такође уз искоришћавање положаја, година и лошег здравственог стање жртве. Међутим, ослобођен је јер се није могао недвосмислено идентификовати као починилац.
Шакир је дошао у Шведску 2003. године као тинејџер. Има сталну дозволу боравка, али није шведски држављанин и није поднио захтјев за међународну заштиту (азил), што значи да не постоје законске препреке за његову депортацију у Ирак.
Окружни суд је образложио одбијање депортације тиме што: Шакир живи у Шведској већ 22 године, течно говори шведски, има шестогодишњу кћерку која је шведска држављанка.
Градови и општине
Република Српска добија још један град
Прије четири године, Шакир је осуђен на условну затворску казну и новчану казну због фалсификовања идентификационог документа и лажног представљања, а у прољеће ове године је изгубио возачку дозволу због вожње под утицајем алкохола.
Прије неколико дана, шведски криминолог Андерс Естлунд објавио је сопствено истраживање о сексуалном насиљу над старијим особама, које указује да је полиција у протеклих пет година примила пријаве о силовању 400 жена старијих од 60 година.
Око четвртине извјештаја се односи на случајеве у којима је жртва познавала осумњиченог. Али они су често усмјерени против особља у домовима за његу или старачким домовима.
Естлунд истиче да се насиљу над старијим особама посвећује веома мало пажње у поређењу са насиљем над млађим људима, како у медијима тако и у институцијама – полицији, здравству и социјалној заштити, преноси Блиц.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму