Виктор Орбан одбрусио: То је мртва идеја

Извор:

Агенције

18.12.2025

15:31

Виктор Орбан одбрусио: То је мртва идеја
Фото: Tanjug/AP

Идеја да ЕУ користи замрзнуту руску имовину, која се углавном налази у Бриселу, како би финансирала Украјину мртва је јер постоји мањина која је против тога, изјавио је данас мађарски премијер Виктор Орбан.

Орбан је новинарима, по доласку на самит ЕУ, поновио и да финансирање Украјине из заједничког кредита ЕУ није прихватљиво за Мађарску.

"Дакле, мислим да је ово мртво питање. Можда ће покушати поново, али нема шансе да приједлог добије већину. Мислим да је то ван дневног реда, иако може да дође до неких акција. Морамо поново да почнемо са цијелим питањем, да се преиспитамо како даље? Још не знамо да ли ће се други приједлози појавити да замијене мртву, потрошену идеју", рекао је Орбан.

Он је подсјетио на мађарски Устав у коме у једном члану пише да мађарска влада може да позајмљује новац који ствара обавезу плаћања за Мађарску само ако то одобри парламент.

"Немам такво овлашћење, и не вјерујем да ће било који премијер у Мађарској икада добити овлашћење од парламента да задужи Мађарску. Дакле, за Мађарску, пут финансирања Украјине из заједничког кредита апсолутно није могућ", рекао је Орбан.

Нагласио је да је његов циљ да се на данашњем самиту ЕУ предузму кораци ка миру, а не ка рату.

ЕУ намјерава да искористи 210 милијарди евра замрзнуте руске имовине као основу за зајам Украјини јер ће без финансијске помоћи Украјина остати без новца у другом кварталу сљедеће године и највјероватније изгубити сукоб с Русијом.

Тагови:

Виктор Орбан

Мађарска

EU

Европска унија

Русија

Украјина

