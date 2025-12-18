Logo
Снажан земљотрес погодио Тајван

СРНА

18.12.2025

13:37

Снажан земљотрес погодио Тајван
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес магнитуде 5,1 степен Рихтерове скале погодио је данас Тајван, а подрхтавање тла осјетило се и у главном граду Тајпеју, саопштено је из Метеоролошке управе острва.

У саопштењу се наводи да је епицентар био 18 километара од града Хуалијен, на истоку Тајвана, али нема непосредних извјештаја о штети.

Земљотрес је накратко потресао зграде у главном граду Тајпеју.

Према подацима Метеоролошке управе, епицентар потреса био је на дубини од 31,6 километара.

Тајван се налази близу споја двије тектонске плоче и склон је земљотресима.

Више од 100 људи је погинуло у земљотресу на југу Тајвана 2016. године, док је у земљотресу јачине 7,3 степена Рихтерове скале 1999. године погинуло више од 2.000 људи.

Земљотрес

Tajvan

