Снажан земљотрес погодио Тајван

Извор:
СРНА
18.12.2025
13:37
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 5,1 степен Рихтерове скале погодио је данас Тајван, а подрхтавање тла осјетило се и у главном граду Тајпеју, саопштено је из Метеоролошке управе острва.
У саопштењу се наводи да је епицентар био 18 километара од града Хуалијен, на истоку Тајвана, али нема непосредних извјештаја о штети.
Земљотрес је накратко потресао зграде у главном граду Тајпеју.
Према подацима Метеоролошке управе, епицентар потреса био је на дубини од 31,6 километара.
Тајван се налази близу споја двије тектонске плоче и склон је земљотресима.
Више од 100 људи је погинуло у земљотресу на југу Тајвана 2016. године, док је у земљотресу јачине 7,3 степена Рихтерове скале 1999. године погинуло више од 2.000 људи.
Република Српска
20 мин0
Сцена
25 мин0
Република Српска
28 мин0
БиХ
32 мин0
Свијет
33 мин0
Свијет
54 мин0
Свијет
58 мин0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму