Logo
Large banner

Путин: Европски лидери су мали прасићи који желе профитирати од колапса Русије

18.12.2025

13:01

Коментари:

0
Путин: Европски лидери су мали прасићи који желе профитирати од колапса Русије
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Mikhail Sinitsyn

Руски предсједник Владимир Путин назвао је европске лидере "малим прасићима" који желе профитирати од колапса Русије, пише Политико.

У коментарима датим уочи кључног састанка лидера Европске уније, на којем би се требало постићи договор о осигурању финансирања за Украјину, руски лидер је рекао да Европа жели повратити нешто што је изгубила у претходним историјским периодима и да се освети Русији.

Говорећи на годишњем састанку руског министарства одбране, Путин је оптужио бившег америчког предсједника Џо Бајдена да је свјесно покренуо рат у Украјини те рекао да су "европски мали прасићи" одмах стали уз Американце.

Русија је покренула своју операцију у Украјини у фебруару 2022. године. Од тада се Москва суочава са свеобухватним западним санкцијама и дипломатском изолацијом.

"Русија је показала своју постојаност у економији, финансијама, у унутрашњој политичкој ситуацији друштва и у области одбрамбене способности", рекао је Путин.

Путин је такође рекао да је Русија спремна за дијалог с Европом, али да то неће бити могуће с тренутном гарнитуром европских политичара.

Упркос повременим изјавама о отворености за преговоре, Кремљ је наставио војне операције и одбацио мировне приједлоге који би захтијевали повлачење с освојених украјинских територија, док Кијев и његови савезници оптужују Русију да користи разговоре као средство притиска, а не да се искрено укључи у дипломатију.

Очекује се да ће се амерички и руски званичници састати у Мајамију овог викенда у оквиру настојања администрације Доналда Трампа да оконча готово четири године рата између Кијева и Москве.

Путин је такође похвалио руску војску, рекавши да нико на свијету нема војску тако добру као руска и да је она сада ратно искусна.

Генерални секретар НАТО-а Марк Руте упозорио је прошле седмице да државе чланице савеза морају учинити више како би се припремиле за могућност великог рата те да би Русија могла бити спремна за напад у року од пет година.

Према руским медијима, бивши руски предсједник Дмитриј Медведев, сада замјеник шефа Путиновог Савјета безбједности, користио је израз "мали прасићи" за опис западних лидера на свом Телеграм каналу још 2022. године.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Русија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Паљење свијећа за жртве терористичког напада у Сиднеју

Свијет

Напад у Сиднеју повећао забринутост: Ови градови су терористима главна мета током празника

58 мин

0
Кина повећава порез на кондоме и контрацепцијске пилуле како би повећала наталитет

Свијет

Кина повећава порез на кондоме и контрацепцијске пилуле како би повећала наталитет

1 ч

0
"Куме, што не кажеш да му спаваш са женом?": Усред Острога свештеник раскринкао аферу

Свијет

"Куме, што не кажеш да му спаваш са женом?": Усред Острога свештеник раскринкао аферу

1 ч

0
Два пријатеља пронашла дијамант од 55.000 долара: На ово су одлучили потрошити новац

Свијет

Два пријатеља пронашла дијамант од 55.000 долара: На ово су одлучили потрошити новац

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

53

Питање како ће Запад "оркестрирати" изборе у Украјини

13

48

ФИФА: Русија се враћа на УЕФА такмичења након 3 године суспензије

13

39

Упозорење! Због бруцелозе, месо куповати код регистрованих узгајивача

13

37

Екстремистичке поруке стигле и у школе у ФБиХ

13

37

Снажан земљотрес погодио Тајван

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner