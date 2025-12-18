Путин: Европски лидери су мали прасићи који желе профитирати од колапса Русије

18.12.2025
13:01
Коментари:0
Руски предсједник Владимир Путин назвао је европске лидере "малим прасићима" који желе профитирати од колапса Русије, пише Политико.
У коментарима датим уочи кључног састанка лидера Европске уније, на којем би се требало постићи договор о осигурању финансирања за Украјину, руски лидер је рекао да Европа жели повратити нешто што је изгубила у претходним историјским периодима и да се освети Русији.
Говорећи на годишњем састанку руског министарства одбране, Путин је оптужио бившег америчког предсједника Џо Бајдена да је свјесно покренуо рат у Украјини те рекао да су "европски мали прасићи" одмах стали уз Американце.
Русија је покренула своју операцију у Украјини у фебруару 2022. године. Од тада се Москва суочава са свеобухватним западним санкцијама и дипломатском изолацијом.
"Русија је показала своју постојаност у економији, финансијама, у унутрашњој политичкој ситуацији друштва и у области одбрамбене способности", рекао је Путин.
Путин је такође рекао да је Русија спремна за дијалог с Европом, али да то неће бити могуће с тренутном гарнитуром европских политичара.
Упркос повременим изјавама о отворености за преговоре, Кремљ је наставио војне операције и одбацио мировне приједлоге који би захтијевали повлачење с освојених украјинских територија, док Кијев и његови савезници оптужују Русију да користи разговоре као средство притиска, а не да се искрено укључи у дипломатију.
Очекује се да ће се амерички и руски званичници састати у Мајамију овог викенда у оквиру настојања администрације Доналда Трампа да оконча готово четири године рата између Кијева и Москве.
Путин је такође похвалио руску војску, рекавши да нико на свијету нема војску тако добру као руска и да је она сада ратно искусна.
Генерални секретар НАТО-а Марк Руте упозорио је прошле седмице да државе чланице савеза морају учинити више како би се припремиле за могућност великог рата те да би Русија могла бити спремна за напад у року од пет година.
Према руским медијима, бивши руски предсједник Дмитриј Медведев, сада замјеник шефа Путиновог Савјета безбједности, користио је израз "мали прасићи" за опис западних лидера на свом Телеграм каналу још 2022. године.
