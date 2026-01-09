Политичарка погођена експлозивном направом

09.01.2026
Посланик Конзервативне Националне странке новоизабраног предсједника Хондураса Гладис Аурора Лопез повријеђена је у четвртак након што је неко на њу бацио експлозивну направу у тамошњем Конгресу, у јеку постизборних напетости.
Све се догодило у ходнику законодавне зграде када ју је експлозивна направа кућне израде погодила у леђа. Лопез је пала на под, а јакна јој се подерала. Свједоци су је одмах одвели на пружање љекарске помоћи. Повреде нису опасне по живот, преноси АП.
На снимцима надзорне камере види се да је направа бачена с улице. Изгледа да је нападач био у друштву још једног мушкарца, а полиција тренутно трага за починиоцима.
🇭🇳 EXPLOSIVE DEVICE TARGETS OPPOSITION LAWMAKERS AT HONDURAN CONGRESS— Crown Intelligence Group (@crownintelgroup) January 9, 2026
An explosive device targeted National Party deputies during a press conference outside Honduras’ National Congress building in Tegucigalpa on 8 January. Deputy Gladis Aurora López suffered injuries including… pic.twitter.com/POPYgsB5qa
Напад се догодио током ванредне сједнице Конгреса сазване због расправе о извјештају о недавним изборима. Предсједник делегације Националне странке у Конгресу Томас Замбрано окривио је одлазећу владајућу Странку слободе и обнове (ЛИБРЕ) за напад.
Посланици су требали размотрити приједлог странке ЛИБРЕ о поновном пребројавању гласова, иако су изборне власти у децембру прогласиле побједника. ЛИБРЕ, иначе, не признаје резултате избора из прошлог децембра. Национално изборно вијеће прогласило је Насрија Асфуру тијесним побједником готово мјесец дана након гласања.
