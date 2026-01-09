Потпуно уништен рибњак породице Делић

Извор:
Fena
09.01.2026
20:28
Коментари:0
Велику материјалну штету нанио је набујали Оглечевски поток који је срушио заштитну ограду, а већи дио рибе угинуо је за само једну ноћ.
Породица Делић у насељу Садба код Горажда претрпила је велику штету након поплаве која је у потпуности уништила њихов рибњак који су годинама градили.
- У два сата у ноћи чуо сам грмљавину и лупање, жица је била везана за балкон и почело је пуцати. Три пута ми је нестајала струја. Када је трећи пут дошла у три сата ујутро, тек сам могао видјети шта се догодило. Сутрадан је пала велика киша, блокирала доток воде, а риба се гушила. Из једног базена успио сам спасити тек 300 килограма рибе, иако сам имао отприлике четири, пет тона – појашњава Фикрет Делић.
Додаје да није први пут да рибњак трпи велике штете. Подсјећа да је прошлог љета прекинут доток воде, јер је комшија узводно залијевао врт.
- Несташица воде је и тада изазвала озбиљне проблеме у раду рибњака који је претрпио велику штету. Нисмо се жалили јер се имање комшије налази у Новом Горажду у Републици Српској и тамо федерални органи нису надлежни, па нисам желио додатно компликовати ситуацију - појашњава.
