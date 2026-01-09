Електро-Бијељина: Електрична енергија обезбијеђена за преко 99 одсто корисника

Извор:
Максималним залагањем радника Електро-Бијељине на терену, електрична енергија је обезбијеђена за преко 99 одсто корисника које покрива Електро-Бијељина.
"Од 26 чворних ТС 35/10 кВ, 25 је у пуном обиму, док се ТС Каменица снабдијева из алтернативног правца и тренутно се изводе радови на три далековода који нису до краја свих водова под напоном. Овдје је битно рећи да се из Каменице снабдијева водовод у Зворнику", саопштили су из Електро-Бијељине.
С обзиром да је ванредно стање у Западној Србији, из Братунца су обезбиједили електричну енергију за потрошаче у Љубовији.
"Екипе радника "Електро-Бијељине су и даље на терену и раде на отклањању кварова у Подрињу у изузетно тешким временским условима", навели су у саопштењу.
