Logo
Large banner

ОПРЕЗ: Пада киша, најављен минус у току ноћи

Извор:

АТВ

09.01.2026

18:38

Коментари:

0
ОПРЕЗ: Пада киша, најављен минус у току ноћи
Фото: ATV

У вечерњим часовима широм Републике Српске почела је да пада киша. Субота ће донијети и снијег и очекује се пораст сњежног покривача.

Снијег ће се премијештати од сјеверозапада ка истоку, до краја дана падавине престају. Очекује се благи пораст сњежног покривача, на планинама од 5 до 10 cm, на истоку локално до 15 cm новог снијега. На југу киша, сусњежица и снијег током читавог дана уз повремено јаче падавине, а биће и вјетровито у другом дијелу дана.

Треба обратити пажњу јер је у току ноћи најављен минус који неће бити значајан као што је било претходне ноћи, али уз падавине треба бити опрезан.

Максимална температура у суботу ће се кретати од -4 до 0 степени, а у вишим предјелима од -7.

Подијели:

Тагови:

padavine

Kiša

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Брак поништен због говора "чет џи-пи-тија"

Занимљивости

Брак поништен због говора "чет џи-пи-тија"

3 ч

0
Овако вјештачка интелигенција види 2026. годину: Ни рат, ни мир...

Наука и технологија

Овако вјештачка интелигенција види 2026. годину: Ни рат, ни мир...

3 ч

0
Имаш налазе и не знаш шта значе? ChatGPT сада објашњава здравље „на српском“

Наука и технологија

Имаш налазе и не знаш шта значе? ChatGPT сада објашњава здравље „на српском“

3 ч

0
За викенд хладно уз нови снијег и до 15 центиметара

Друштво

За викенд хладно уз нови снијег и до 15 центиметара

3 ч

0

Више из рубрике

За викенд хладно уз нови снијег и до 15 центиметара

Друштво

За викенд хладно уз нови снијег и до 15 центиметара

3 ч

0
Веома нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору, у Сарајеву и Високом опасан за становништво

Друштво

Веома нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору, у Сарајеву и Високом опасан за становништво

4 ч

0
Клизишта и поплаве упалили аларме у ФБиХ

Друштво

Клизишта и поплаве упалили аларме у ФБиХ

5 ч

0
Опасност од плављења и клизишта у пет кантона

Друштво

Опасност од плављења и клизишта у пет кантона

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

28

Појавио се снимак убиства мајке троје д‌јеце у Минесоти из угла агента који је пуцао, чуло се "је**на куч*о"

21

26

"Живјеће огњиште": Како је прослављен Дан Републике?

21

19

Игокеа пред Клуж: Побједом започети Нову годину

21

12

Слиједи забрана великим инвеститорима куповине кућа?

21

08

Откривен џиновски астероид који се врти као чигра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner