ОПРЕЗ: Пада киша, најављен минус у току ноћи

У вечерњим часовима широм Републике Српске почела је да пада киша. Субота ће донијети и снијег и очекује се пораст сњежног покривача.
Снијег ће се премијештати од сјеверозапада ка истоку, до краја дана падавине престају. Очекује се благи пораст сњежног покривача, на планинама од 5 до 10 cm, на истоку локално до 15 cm новог снијега. На југу киша, сусњежица и снијег током читавог дана уз повремено јаче падавине, а биће и вјетровито у другом дијелу дана.
Треба обратити пажњу јер је у току ноћи најављен минус који неће бити значајан као што је било претходне ноћи, али уз падавине треба бити опрезан.
Максимална температура у суботу ће се кретати од -4 до 0 степени, а у вишим предјелима од -7.
