Веома нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору, у Сарајеву и Високом опасан за становништво

Извор:
СРНА
09.01.2026
16:48
Коментари:0
Веома нездрав ваздух данас је забиљежен у Бањалуци и Приједору, а у Сарајеву и Високом је дошло до пораста загађујућих материја и драстично је погоршан квалитет ваздуха који је опасан по становништво.
Мјерења у 15.00 часова показала су да индекс квалитета ваздуха у Сарајеву износи 473, а у Високом 322, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".
Цјелокупно становништво на подручју Сарајева и Високог упозорено је на могуће озбиљне посљедице, те да током боравка напољу избјегава било какве напоре.
Најугроженије су труднице, старији и дјеца, особе са респираторним и срчаним проблемима. Они би требали да остану у затвореном.
У Приједору је индекс квалитета у 15.00 часова износио 292, а у Бањалуци, док је у Броду нездрав.
Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а више од 300 опасан по здравље.
