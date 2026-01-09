"Нема одбране од орешника": Путинов изасланик поручио да Каја Калас није баш бистра

Извор:
СРНА
09.01.2026
16:45
Специјални изасланик предсједника Русије за стране инвестиције и економску сарадњу Кирил Дмитријев поручио је високом представнику ЕУ за спољну политику и безбједност Каји Калас да не постоје системи противваздушне одбране способни да пресретну ракету "орешник", оцијенивши да она није баш бистра.
Каја није баш бистра нити нарочито стручна, али чак би и она требало да зна да не постоји противваздушна одбрана против хиперсоничне ракете `орешник` брзине 10 маха”, написао је Дмитријев на Иксу.
Његова објава услиједила је након што је Каласова написала на “Иксу” да “употреба ракете “орешник” од стране Русије представља јасну ескалацију против Украјине и упозорење Европи и САД”.
Она је додала да ЕУ мора да обрати већу пажњу на залихе муниције за противваздушну одбрану и да “додатно повећа цијену рата за Москву, укључујући строже санкције”.
Руско Министарство одбране саопштило је данас да је извршило масовни напад на кључне циљеве у Украјини и да је кориштена и ракета “орешник”.
