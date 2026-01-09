Пољопривредници тракторима блокирали саобраћај у Милану због споразума ЕУ-Меркосур

Извор:
Танјуг
09.01.2026
16:30
Пољопривредници су тракторима данас блокирали саобраћај у Милану у знак протеста против предложеног споразума о слободној трговини између Европске уније и Меркосура, који је усвојен уз подршку Италије, упркос противљењу Француске, јавља Анса.
Квалификована већина држава чланица ЕУ одобрила је потписивање трговинског споразума Европске уније са земљама Меркосура, саопштила су четири неименована дипломатска извора, пренио је Политико.
Додатне заштитне мјере на тржишту пољопривредних производа које би ступиле на снагу у случају превеликог пораста увоза из Бразила, Аргентине, Парагваја и Уругваја, такође, су добиле одобрење амбасадора ЕУ, навели су извори.
Против споразума су гласале Француска, Пољска, Аустрија, Ирска и Мађарска, док је Белгија била суздржана.
Италија, која је одлучујућа у постизању потребне већине, на крају је подржала споразум, пренио је Еурактив.
